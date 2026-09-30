Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Manuela d'Ávila
A disputa por duas vagas no Senado gaúcho está acirrada; saiba como funciona o voto duplo e confira a lista completa de todos os candidatos
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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A candidata Manuela d'Ávila (PSOL) disputa uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul com o número 500.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar um número com três dígitos e apertar o botão verde "confirma". Antes, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido do candidato estão corretos.
Nestas eleições, os eleitores dos 26 estados e do Distrito Federal devem escolher dois senadores. É necessário votar em dois candidatos diferentes, pois não é possível eleger o mesmo concorrente duas vezes. Caso o voto seja repetido, o segundo será anulado.
Candidatos ao Senado pelo RS em 2026
Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 160
Frederico Antunes (PSD): 555
Luciano do MLB (UP): 800
Manuela D'Ávila (PSOL): 500
Marcel Van Hattem (NOVO): 300
Milton Cardoso (PSDB): 455
Pimenta (PT): 131
Regis Ethur (PSTU): 161
Renato Jaguarão (Cidadania): 234
Ric Jones (PCO): 290
Rigotto (MDB) 151
Sanderson (PL): 222
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Tania Peres (UP) 808