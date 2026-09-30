Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Gabriel Souza

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número para votar em Gabriel Vieira de Souza (MDB), candidato ao governo do Rio Grande do Sul (RS), é 15.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.

O primeiro turno será no dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Veja a lista de candidatos ao governo do RS