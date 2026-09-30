Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Gabriel Souza
Candidato do MDB disputa o Palácio Piratini; confira a lista com o número de todos os concorrentes e o passo a passo para confirmar seu voto
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
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O número para votar em Gabriel Vieira de Souza (MDB), candidato ao governo do Rio Grande do Sul (RS), é 15.
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Como votar para governador?
Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.
O primeiro turno será no dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Veja a lista de candidatos ao governo do RS
Cesar Pontes (PCO): 29
Gabriel Souza (MDB): 15
Juliana Brizola (PDT): 12
Marcelo Maranata (PSDB): 45
Priscila Voigt (UP): 80
Rejane de Oliveira (PSTU): 16
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Zucco (PL): 22