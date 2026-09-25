Veronica Costa, a Mãe Loira do Funk, é presa por tortura do ex-marido: "Não sou bandida ou corrupta"

"Não sou nenhuma bandida, nenhuma corrupta", disse a ex-vereadora Veronica Costa (PL) ao ser presa na noite desta quinta-feira (24) por agentes da Polinter. Conhecida como Mãe Loira do Funk, ela foi localizada no Vale das Videiras, em Araras, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, após ser considerada foragida desde a quarta-feira (23).

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A detenção decorre do trânsito em julgado de uma condenação a 10 anos e 8 meses de prisão por tortura contra o ex-marido, Márcio Costa. Ao ser abordada, Veronica alegou ser vítima de um erro do Judiciário. "Aqui tem uma mulher que teve uma arma apontada para a cabeça", afirmou, acrescentando que trabalhou "muito pelo povo" e que não merecia passar por aquilo.



Trocas de carro durante a fuga

Segundo a Polícia Civil, a ex-vereadora tentou despistar os investigadores trocando de carro pelo menos quatro vezes durante a fuga do Rio até Araras. Junto com ela, foram presos o irmão Bruno Chaves Ribeiro, com a mesma pena, a irmã Tatiane Chaves Ribeiro e o cunhado Bruno Marcelo Bahia Marques. O padrasto de Veronica, Sebastião de Oliveira Evangelista, segue foragido.

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Do outro lado, o ex-marido reagiu ao mandado de prisão com uma publicação nas redes sociais. "Não é comemoração. É alívio. Esperei tempo demais por esse momento", escreveu Márcio Costa, dizendo ter carregado em silêncio por anos uma dor que, segundo ele, "não passa". A defesa dele classificou o mandado como a "cristalização da justiça".