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MC Poze do Rodo anuncia 7ª filha e revela nome da nova herdeira

O cantor surpreendeu os fãs ao revelar que a família vai aumentar mais uma vez; a pequena Lavínia é a sétima filha do artista com mães diferentes

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
21/09/2026 15:43 - atualizado em 21/09/2026 15:44

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MC Poze do Rodo anuncia 7ª filha e revela nome da nova herdeira
MC Poze do Rodo anuncia 7ª filha e revela nome da nova herdeira crédito: Tupi

O rapper MC Poze do Rodo, que ficou detido por quase um mês durante as investigações da "Operação Narco Fluxo", anunciou que será pai pela sétima vez. A bebê é uma menina e se chamará Lavínia.

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A notícia foi divulgada pelo próprio artista em uma live com o influenciador Tininho da Cruz. Na ocasião, o cantor não revelou quem é a mãe da criança.

Poze do Rodo afirmou que não planeja os filhos. Eu sou um moleque que, tipo assim, eu sou um sniper, ele não erra. Vai acontecendo naturalmente, disse.

Os outros seis filhos do cantor são frutos de diferentes relacionamentos. O primeiro, Enzo Nascimento, nasceu antes da fama do artista.

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Do casamento com Viviane Noronha, ele teve Júlia, Miguel e Laura. Já a pequena Jade é filha do cantor com a influenciadora Isabelly Pereira, enquanto Manuela é fruto do relacionamento com a estudante Myllena Rocha.

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