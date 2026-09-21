MC Poze do Rodo anuncia 7ª filha e revela nome da nova herdeira

O rapper MC Poze do Rodo, que ficou detido por quase um mês durante as investigações da "Operação Narco Fluxo", anunciou que será pai pela sétima vez. A bebê é uma menina e se chamará Lavínia.

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A notícia foi divulgada pelo próprio artista em uma live com o influenciador Tininho da Cruz. Na ocasião, o cantor não revelou quem é a mãe da criança.

Poze do Rodo afirmou que não planeja os filhos. Eu sou um moleque que, tipo assim, eu sou um sniper, ele não erra. Vai acontecendo naturalmente, disse.

Os outros seis filhos do cantor são frutos de diferentes relacionamentos. O primeiro, Enzo Nascimento, nasceu antes da fama do artista.

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Do casamento com Viviane Noronha, ele teve Júlia, Miguel e Laura. Já a pequena Jade é filha do cantor com a influenciadora Isabelly Pereira, enquanto Manuela é fruto do relacionamento com a estudante Myllena Rocha.