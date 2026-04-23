Justiça volta a decretar prisão de MC Ryan e MC Poze após soltura

Atendendo a uma solicitação da Polícia Federal, a Justiça determinou a prisão preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, Raphael Sousa Oliveira, fundador da página Choquei e de outros 30 suspeitos nesta quinta-feira (23/4). Eles são investigados por participação em um esquema de lavagem de dinheiro avaliado em bilhões.

A decisão foi tomada poucas horas depois de o STF ter concedido habeas corpus para o funkeiro MC Ryan, ao entender que a prisão temporária estava irregular por ter ultrapassado o prazo previsto.

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Após essa decisão, a PF pediu à Justiça a prisão preventiva dos suspeitos. Segundo os investigadores, há risco de que o grupo continue atuando, além da possibilidade de atrapalhar as investigações, seja com destruição de provas ou combinação de versões.

De acordo com a apuração, os investigados são suspeitos de movimentar cerca de 1,6 bilhão de reais por meio de atividades ilegais. Entre elas estariam apostas irregulares, rifas clandestinas, uso de empresas de fachada e movimentações com criptomoedas, além de envio de dinheiro para fora do país. Também há suspeitas de ligação com tráfico internacional de drogas.

Os alvos já tinham sido presos temporariamente no último dia 15 de abril durante uma operação da PF. Com o novo pedido, a Justiça entendeu que havia motivos suficientes para manter os investigados presos por mais tempo enquanto o caso segue em análise.

A defesa de MC Ryan SP afirmou que recebeu a informação com surpresa e questionou o momento do pedido. Os advogados dizem que, se já existiam motivos para a prisão preventiva, a solicitação poderia ter sido feita antes.

As investigações continuam, com análise de celulares, documentos e movimentações financeiras.

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*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite