Assine
overlay
Início Nacional
DIA 23 DE ABRIL

São Jorge e Ogum: a força do sincretismo do santo guerreiro no Brasil

Entenda a história por trás da associação entre o santo católico e o orixá das religiões de matriz africana e o significado da data para os devotos

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
23/04/2026 15:17

compartilhe

SIGA
×
São Jorge e Ogum: a força do sincretismo do santo guerreiro no Brasil
São Jorge é celebrado hoje pelos católicos em todo país, assim como Ogum é para as religiões de matriz africana crédito: Tupi

Neste 23 de abril, o Brasil celebra o Dia de São Jorge, uma data de forte apelo popular, especialmente no Rio de Janeiro, onde o dia é feriado estadual e o santo é oficialmente padroeiro do estado desde 2019. A devoção, no entanto, transcende o catolicismo e se une à figura de Ogum, orixá guerreiro das religiões de matriz africana, em um dos mais conhecidos exemplos de sincretismo religioso do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A imagem do santo católico, um cavaleiro que derrota um dragão com sua lança, representa a vitória do bem contra o mal. A história remete a um soldado do Império Romano que viveu no século 3 d.C. e que, segundo a tradição, foi martirizado por se recusar a renunciar à sua fé cristã. A figura do "santo guerreiro" rapidamente se popularizou, tornando-se um símbolo de coragem e proteção.

Do outro lado, temos Ogum, um dos orixás mais cultuados na umbanda e no candomblé. Ele é o senhor da guerra, do ferro, da tecnologia e da abertura de caminhos. É a divindade que representa a luta, a conquista e o trabalho, aquele que age com força e determinação para superar obstáculos. Sua energia está associada ao movimento e à vanguarda.

Leia Mais

Como São Jorge se tornou Ogum?

A associação entre as duas figuras nasceu no período da escravidão no Brasil. Proibidos de praticar a própria religião, os escravizados encontraram no sincretismo uma forma de preservar sua fé. Eles associavam seus orixás aos santos católicos que possuíam características semelhantes.

A figura de São Jorge, com sua armadura, cavalo e lança, era a representação perfeita para Ogum, o orixá ferreiro e general. Ambos são guerreiros, protetores e símbolos de força indomável. Essa sobreposição permitiu que a devoção a Ogum sobrevivesse e se fortalecesse ao longo dos séculos, mesmo diante da repressão.

Hoje, as comemorações do 23 de abril refletem essa união. Devotos participam de missas e procissões católicas, como a famosa Alvorada na Igreja Matriz de Quintino, no Rio, enquanto terreiros de umbanda e candomblé realizam festas e rituais em homenagem a Ogum. É comum ver pessoas com roupas nas cores associadas aos orixás ou portando imagens e símbolos dos santos, em um mesmo ambiente de celebração.

A tradicional feijoada servida na data também é uma oferenda a Ogum, consolidando a data como um marco da diversidade e da resistência cultural e religiosa brasileira. A festa une diferentes crenças em torno de um ideal comum: a celebração da força para vencer as batalhas da vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

23-de-abril catolicos celebracoesreligiosas matrizes-africanas ogum sao-jorge

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay