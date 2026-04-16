10 características típicas dos filhos de Ogum

As características marcantes dos filhos de Ogum você se identifica?

Irritam-se facilmente São conhecidos por serem briguentos e encrenqueiros. São pessoas com forte poder de liderança, competitivos que detestam perder e adoram comprar uma briga com os amigos. Com cabeça quente, costumam irritar-se facilmente. Apesar de seu temperamento difícil, têm um forte sentido de honra e respeito pelos outros. São conhecidos por serem briguentos e encrenqueiros. São pessoas com forte poder de liderança, competitivos que detestam perder e adoram comprar uma briga com os amigos. Com cabeça quente, costumam irritar-se facilmente. Apesar de seu temperamento difícil, têm um forte sentido de honra e respeito pelos outros.

Filhos de Ogum são muito festeiros São pessoas alegres, que gostam de compartilhar sua alegria. Por isso, adoram festas, se divertir e têm tendência a não fixar com um parceiro só vivem namoricando aqui e ali. Entrosam-se fácil com todo mundo, trocam ideias e fazem amigos facilmente. São pessoas alegres, que gostam de compartilhar sua alegria. Por isso, adoram festas, se divertir e têm tendência a não fixar com um parceiro só vivem namoricando aqui e ali. Entrosam-se fácil com todo mundo, trocam ideias e fazem amigos facilmente.

Não se fixam em um lugar só Têm a ânsia da mudança. Gostam muito de viajar, de mudar de cidade, de encontrar novos caminhos. Entendiam-se facilmente com a rotina, por isso nunca ficam parados em um lugar só. Têm a ânsia da mudança. Gostam muito de viajar, de mudar de cidade, de encontrar novos caminhos. Entendiam-se facilmente com a rotina, por isso nunca ficam parados em um lugar só.

Tipo físico forte e musculoso Apesar dessas características físicas não serem exatamente iguais em todos os filhos de Ogum, a maior parte de seus filhos são altos, fortes, com musculatura definida e robusta. Interessam-se por praticar atividades físicas e por isso têm corpo atlético e gastam muita Apesar dessas características físicas não serem exatamente iguais em todos os filhos de Ogum, a maior parte de seus filhos são altos, fortes, com musculatura definida e robusta. Interessam-se por praticar atividades físicas e por isso têm corpo atlético e gastam muita energia . Geralmente são pessoas bonitas, talentosas e inteligentes.

Filhos de Ogum são egoístas no amor Quando o assunto é relacionamentos, os filhos de Ogum costumam mostrar-se bastante Quando o assunto é relacionamentos, os filhos de Ogum costumam mostrar-se bastante egoístas . Quando se apaixonam por alguém, fazem de tudo para conquistar essa pessoa, sem se importar se com isso irá magoar alguém. Quando sentem seu coração bater mais forte, esquece que tem um parceiro (ou que esse alguém tem um relacionamento); eles sentem que precisam conquistar e não desistem facilmente. Adoram tomar a iniciativa na hora da conquista e sabem como usar o charme para atrair quem deseja. Podem ser pessoas fieis a um relacionamento, mas precisam estar muito apaixonados. Quando amam de verdade, se entregam de corpo e alma, amam quase cegamente. Só é capaz de trair a pessoa amada quando o relacionamento esfria ou seu parceiro tira a sua liberdade. São muito possessivos e ciumentos, são capazes de armar verdadeiros barracos caso o ciúme ataque.

São valentes, objetivos e corajosos Os filhos de Ogum são muito persistentes, objetivos para atingir uma meta, dão tudo de si quando se propõem a conquistar algo. São líderes natos, valentes, impetuosos, destemidos, e quando colocam alguma coisa na cabeça, dificilmente alguém consegue tirar. Os filhos de Ogum são muito persistentes, objetivos para atingir uma meta, dão tudo de si quando se propõem a conquistar algo. São líderes natos, valentes, impetuosos, destemidos, e quando colocam alguma coisa na cabeça, dificilmente alguém consegue tirar.

Dão muito valor à liberdade São pessoas livres, que gostam de viver a sua vida sem dar satisfação a ninguém. Não costumam se fixar nos valores morais e materiais da sociedade, tendem viver sua própria lei. Sua liberdade pode ser um problema para os relacionamentos, pois qualquer pessoa que tente minimamente cercear sua liberdade, acaba comprando uma briga com essas pessoas. Sua liberdade e falta de apego a bens materiais faz com que eles gastem todo o São pessoas livres, que gostam de viver a sua vida sem dar satisfação a ninguém. Não costumam se fixar nos valores morais e materiais da sociedade, tendem viver sua própria lei. Sua liberdade pode ser um problema para os relacionamentos, pois qualquer pessoa que tente minimamente cercear sua liberdade, acaba comprando uma briga com essas pessoas. Sua liberdade e falta de apego a bens materiais faz com que eles gastem todo o dinheiro que ganham, sem pensar em poupar para o amanhã.

Têm raciocínio lógico e rápido São pessoas de bom raciocínio, gostam de assuntos ligados à novas tecnologias e cálculos. Se saem bem em profissões como engenharia, física, administração, contabilidade e como professores de áreas exatas. São muito ambiciosos e desejam chegar longe na carreira e é melhor que cheguem mesmo, pois eles gostam muito de gastar! São pessoas de bom raciocínio, gostam de assuntos ligados à novas tecnologias e cálculos. Se saem bem em profissões como engenharia, física, administração, contabilidade e como professores de áreas exatas. São muito ambiciosos e desejam chegar longe na carreira e é melhor que cheguem mesmo, pois eles gostam muito de gastar!

Filhos de Ogum são impulsivos Por serem muito esquentados, eles são também impulsivos, tomam decisões de cabeça quente e, quando percebem, já foi. Jogam tudo para o alto de uma hora para outra. Costumam pular de emprego a emprego por causa desse jeito impulsivo mas, com a maturidade, esse aspecto melhora. No amor também são impulsivos e precisam se controlar. Por serem muito esquentados, eles são também impulsivos, tomam decisões de cabeça quente e, quando percebem, já foi. Jogam tudo para o alto de uma hora para outra. Costumam pular de emprego a emprego por causa desse jeito impulsivo mas, com a maturidade, esse aspecto melhora. No amor também são impulsivos e precisam se controlar.

Na saúde, desenvolvem problemas por causa dos nervos Como os filhos de Ogum têm como ponto fraco a cabeça, a Como os filhos de Ogum têm como ponto fraco a cabeça, a ansiedade , tensão e nervosismo costumam lhe atacar. É preciso fazer atividades que relaxem e libertem o estresse. O fígado e o estômago também costumam apresentar problemas, gastrites e enxaquecas são problemas comuns. Dormir é algo muito importante para a saúde dos filhos de Ogum, eles precisam de uma boa noite de sono para ter bom humor.

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