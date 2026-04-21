Outras Religiões
Oração poderosa à Ogum guerreiro para abrir caminhos
Oração Poderosa a Ogum: Veja como realizar a oração poderosa para caminhar com Ogum na abertura de caminhos
Carregando...
21/04/2026 23:13
compartilheSIGA
Ogum é um nome já conhecido tanto dentro quanto fora de círculos místicos, sendo ele um dos Orixás mais poderosos e respeitados, além de filho mais velho de Iemanjá. Considerado um grande guerreiro e dono de uma oração poderosa para abrir caminhos, Ogum está sempre à frente dos demais Orixás, liderando ataques e tomando rédeas sobre as situações, mesmo que à força. Ele recebe ainda títulos como deus protetor dos ferreiros e caçadores já que, segundo a lenda, além de ser um excelente caçador ele também criava e construía suas próprias armas e ferramentas.
Assim como todos os demais Orixás, Ogum possui algumas características, simbologias e uma oração poderosa própria. Para representa-lo em patuás e cerimônias, por exemplo, são usadas as cores vermelho, verde e azul-escuro. Ele também possui um dia da semana em sua dedicatória, onde dá-se preferência na realização de suas atividades espirituais. Seu elemento natural é o ferro; seu instrumento, a espada; incensos de manjericão e arruda são os ideais para serem oferecidos ao Orixá; seus números são o 2 e o 3; suas pedras, a água-marinha e a sodalita; sua planta é a Espada-de-São-Jorge; e seu signo correspondente no zodíaco é Áries. Todos estes símbolos podem ser utilizados para receber a proteção de Ogum onde pode-se, por exemplo, usar como adereço um colar de contas azuis-escuras, ou vermelhas e brancas para atrair suas energias. Caso crie um altar místico para essa entidade pode-se utilizar um ou mais símbolos de Ogum guerreiro para atrair sua benção, como acender velas na cor azul-escura, oferecer incensos e espalhar algumas pedras de água-marinha e sodalita pela totalidade do altar. Tais pedras podem também ser o material de construção de adornos pessoais e para o lar. Plantar a Espada-de-São-Jorge em casa também contribui para demostrar sua devoção à Ogum.
Existem muitas formas de utilizar os símbolos de Ogum e atrair sua força e determinação para abrir caminhos trancados, vencer obstáculos e inimigos que se postam em seu caminho. Junto à isso também é possível recorrer a uma oração poderosa de devoção ao Orixá, para pedir que ele permita caminhar ao seu lado e emprestar sua força. A seguir, veja como realizar a oração poderosa para caminhar com Ogum. Pai Ogum, que minhas palavras e pensamentos cheguem até vosso conhecimento, em forma de prece, e que sejam ouvidas e atendidas! Ogum, Senhor das estradas, fazei de mim um verdadeiro andarilho, que eu seja sempre um fiel seguidor do teu exército, e que nas minhas caminhadas eu encontre apenas as vitórias. Ogum, vencedor de demandas, que todos aqueles que cruzarem a minha estrada, cruzem com o propósito de engrandecer cada vez mais minha jornada de crescimento espiritual. Que em meus caminhos, possa eu ser merecedor das vossas bênçãos: a espada que me encoraja, o escudo que me defende e a bandeira que me protege. Meu Pai Ogum, não me deixe cair, não me deixe tombar! PATACURI OGUM! OGUNHÊ, MEU PAI! Veja também:
Abrindo caminhos com a benção de Ogum
Assim como todos os demais Orixás, Ogum possui algumas características, simbologias e uma oração poderosa própria. Para representa-lo em patuás e cerimônias, por exemplo, são usadas as cores vermelho, verde e azul-escuro. Ele também possui um dia da semana em sua dedicatória, onde dá-se preferência na realização de suas atividades espirituais. Seu elemento natural é o ferro; seu instrumento, a espada; incensos de manjericão e arruda são os ideais para serem oferecidos ao Orixá; seus números são o 2 e o 3; suas pedras, a água-marinha e a sodalita; sua planta é a Espada-de-São-Jorge; e seu signo correspondente no zodíaco é Áries. Todos estes símbolos podem ser utilizados para receber a proteção de Ogum onde pode-se, por exemplo, usar como adereço um colar de contas azuis-escuras, ou vermelhas e brancas para atrair suas energias. Caso crie um altar místico para essa entidade pode-se utilizar um ou mais símbolos de Ogum guerreiro para atrair sua benção, como acender velas na cor azul-escura, oferecer incensos e espalhar algumas pedras de água-marinha e sodalita pela totalidade do altar. Tais pedras podem também ser o material de construção de adornos pessoais e para o lar. Plantar a Espada-de-São-Jorge em casa também contribui para demostrar sua devoção à Ogum.
Oração poderosa à Ogum guerreiro
Existem muitas formas de utilizar os símbolos de Ogum e atrair sua força e determinação para abrir caminhos trancados, vencer obstáculos e inimigos que se postam em seu caminho. Junto à isso também é possível recorrer a uma oração poderosa de devoção ao Orixá, para pedir que ele permita caminhar ao seu lado e emprestar sua força. A seguir, veja como realizar a oração poderosa para caminhar com Ogum. Pai Ogum, que minhas palavras e pensamentos cheguem até vosso conhecimento, em forma de prece, e que sejam ouvidas e atendidas! Ogum, Senhor das estradas, fazei de mim um verdadeiro andarilho, que eu seja sempre um fiel seguidor do teu exército, e que nas minhas caminhadas eu encontre apenas as vitórias. Ogum, vencedor de demandas, que todos aqueles que cruzarem a minha estrada, cruzem com o propósito de engrandecer cada vez mais minha jornada de crescimento espiritual. Que em meus caminhos, possa eu ser merecedor das vossas bênçãos: a espada que me encoraja, o escudo que me defende e a bandeira que me protege. Meu Pai Ogum, não me deixe cair, não me deixe tombar! PATACURI OGUM! OGUNHÊ, MEU PAI! Veja também:
- Oração de Ogum para vencer batalhas e atingir conquistas
- Amuleto de Ogum: como fazer e utilizar esse meio de força e proteção
- Oração Poderosa para encontrar emprego urgente
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO