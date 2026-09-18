Quem era Patrícia Poncini, ex-vereadora, morta a facadas por um funcionário terceirizado

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A ex-vereadora e professora Patrícia Poncini, de 55 anos, foi assassinada nessa quinta-feira (17/9/2026) em Boituva, no interior de São Paulo. Conhecida por sua atuação em defesa de causas sociais, ela presidia o Serviço de Obras Sociais (SOS) da cidade e foi atacada por um servidor público municipal no local de trabalho. O crime interrompe uma trajetória marcada pela política e pela educação na região.

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Quem foi Patrícia Poncini?

Patrícia Poncini foi uma professora e política brasileira, reconhecida por sua atuação como vereadora em Boituva (SP) e pelo trabalho em defesa de populações vulneráveis. Com uma carreira consolidada na educação, ela levou sua experiência para a vida pública, onde focou em pautas ligadas à assistência social.

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Sua identidade profissional estava dividida entre a sala de aula e o serviço comunitário. Desde outubro de 2025, Poncini ocupava a presidência do SOS de Boituva, uma organização da sociedade civil que atua no acolhimento e desenvolvimento de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade.

Qual era a trajetória política de Patrícia Poncini?

A carreira política de Patrícia Poncini foi construída no Legislativo municipal. Filiada ao então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), ela foi eleita para a Câmara Municipal de Boituva por dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008. Sua atuação como parlamentar foi pautada principalmente por projetos nas áreas de educação e assistência social.

Durante sua passagem pela Câmara, Poncini se destacou pela defesa de políticas públicas voltadas para a proteção de grupos socialmente vulneráveis. Após deixar o cargo, continuou engajada em causas comunitárias, o que a levou à presidência do SOS, consolidando seu legado de dedicação ao serviço social.

Como foi o crime em Boituva?

O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (17/9/2026), na sede do SOS, onde a ex-vereadora trabalhava. De acordo com as informações iniciais, ela foi atacada com facadas por um servidor público municipal que também atuava no local. A coordenadora-geral do SOS, Andréia Bento, também foi ferida, mas sobreviveu. Patrícia Poncini não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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O suspeito do crime se entregou à polícia, que investiga a motivação do ataque. O caso chocou os moradores de Boituva, onde a prefeitura decretou luto oficial de três dias em homenagem à ex-vereadora, uma figura pública conhecida e respeitada na cidade.