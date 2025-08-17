Filho de vereadora é preso embriagado suspeito de atropelar corredor

RIO DE JANEIRO, RJ, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um motorista foi preso sob suspeita de atropelar um corredor amador em Salvador na manhã desse sábado (16/8). O condutor apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar da Bahia.

A vítima do atropelamento é o estudante de educação física Emerson Pinheiro, de 29 anos, que participava de um grupo de corrida. Ele sofreu fraturas, teve uma perna amputada e segue internado em um hospital da cidade neste domingo, de acordo com amigos.

O motorista é Cleydson Cardoso Costa Filho, 26. A Folha procurou a defesa dele por telefone e email, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

O juiz acatou a recomendação do Ministério Público, que pediu a manutenção da prisão com o argumento de que o suspeito teve dolo eventual (quando assume o risco) para o crime de lesão corporal gravíssima. O magistrado Marcus Vinicius Da Costa Paiva citou o depoimento de testemunhas de que o condutor estaria dirigindo em alta velocidade e teria jogado o veículo sobre o grupo de corredores antes do fato.

O suspeito é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT). Em nota nas redes sociais, a parlamentar manifestou solidariedade a Emerson e seus familiares no sábado. "Oro para que Deus conforte e fortaleça a vítima, concedendo fé e esperança neste momento tão difícil. Estou inteiramente à disposição para oferecer todo o apoio necessário."

Defesa alega que motorista faz tratamento psiquiátrico



O atropelamento ocorreu por volta das 5h40 de sábado, na avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Pituba. "No local, foi constatado que um veículo atropelou um homem, que sofreu lesões graves. Imediatamente, foi solicitado o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência", informou a PM em nota.

O condutor do veículo, em aparente estado de embriaguez, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis", afirmou a corporação.

Na audiência de custódia, a defesa pediu a liberdade provisória de Claydson e argumentou que ele necessita de tratamento psiquiátrico. O juiz, porém, negou a demanda ao afirmar que não há nos autos laudo médico que comprove uma condição de doença de gravidade que impeça a permanência em unidade prisional.

Como está a vítima do atropelamento?

Nas redes sociais, amigos e colegas de corrida de Emerson publicaram mensagens pedindo justiça. O atleta amador foi levado para o HGE (Hospital Geral do Estado) após o acidente. "Ele está em observação, o quadro não é muito bom. A gente está em oração e monitorando como vai reagir. Está sedado e entubado", afirmou a advogada Losangela Passos, que é amiga de Emerson.

Os dois costumavam correr juntos, mas no sábado treinaram em locais diferentes. Losangela diz que o sentimento é de revolta com o atropelamento. A advogada passou o final de semana acompanhando os desdobramentos e promete seguir atuando no caso em nome de Emerson. "Emerson não está sozinho. A gente está se unindo para tentar fazer justiça e para que esse cenário mude."

Em nota, a Polícia Civil declarou que o suspeito apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora e que, de acordo com agentes da Transalvador (órgão municipal), não conseguiu concluir o teste de alcoolemia realizado por meio de etilômetro.

Em nova publicação nas redes sociais, a assessoria da vereadora Débora Santana disse neste domingo que não procede a informação de que teria havido uma tentativa de oferecer dinheiro à família da vítima para silenciar o caso envolvendo o filho da parlamentar.

"O que de fato ocorreu foi uma iniciativa de aproximação, por meio de uma assessora, com a intenção exclusiva de oferecer apoio, auxílio e solidariedade em um momento de fragilidade. A família de Emerson Pinheiro preferiu não manter esse contato, mas, ainda assim, foi deixado telefone de referência, reforçando que a vereadora e sua equipe permanecem à disposição."

