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GREVE

Correios acionam TST após trabalhadores rejeitarem proposta

A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) mantém a orientação para que os funcionários continuem parados

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ANA PAULA BRANCO
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ANA PAULA BRANCO
Repórter
12/09/2026 14:55 - atualizado em 12/09/2026 14:55

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O grande vilão da novela do desempenho fiscal do nosso país teriam sido os Correios, com um prejuízo de mais de R$ 4 bilhões no primeiro semestre
Os Correios apresentaram pedido de dissídio coletivo crédito: Jackson Romanelli/EM/D.A Press - 11/09/08

FOLHAPRESS - Os Correios acionaram o Tribunal Superior do Trabalho (TST), na noite dessa sexta-feira (11/9), para tentar encerrar a greve dos funcionários da estatal, iniciada na noite de quinta (10/9). A empresa apresentou pedido de dissídio coletivo e quer que o tribunal declare a paralisação abusiva e determine a continuidade dos serviços, em caráter de urgência.

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A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) mantém a orientação para que os funcionários continuem parados e ampliem a mobilização a partir desta segunda-feira (14/9). A federação afirma que a paralisação envolve bases de São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru, Santos, Maranhão e Mato Grosso do Sul, dentre outras cidades.

Os Correios afirmam que reforçaram a operação para reduzir os impactos da greve. Entre as medidas estão o remanejamento de equipes, a mobilização de empregados administrativos para atividades operacionais, o reforço da frota e a realização de mutirões. A estatal diz que as agências permanecem abertas.

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"Nossa luta é justa. Os trabalhadores não estão defendendo privilégios. Estão lutando por direitos e, principalmente, pela garantia de um plano de saúde digno e acessível para trabalhadores, aposentados e seus dependentes", afirma a Findect em comunicado deste sábado (12/9).

Greve

A greve foi aprovada por tempo indeterminado após trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pela empresa nas negociações do acordo coletivo. Segundo a Findect, 35 assembleias aprovaram a paralisação.

O principal ponto de divergência nas negociações é o plano de saúde dos funcionários, aposentados e dependentes. Os Correios afirmam que a proposta mantinha 78 das 80 cláusulas do acordo coletivo, além de prever reajuste de 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) sobre salários e benefícios e a manutenção da assistência à saúde.

Como as tentativas de mediação no TST não resultaram em acordo, a disputa passa agora à esfera judicial. O tribunal deverá analisar a legalidade da paralisação e as reivindicações da categoria.

A paralisação ocorre em meio à crise financeira dos Correios. A empresa registrou prejuízo de R$ 2,4 bilhões no segundo trimestre e formalizou pedido de garantia do Tesouro Nacional para contratar um novo empréstimo de R$ 7 bilhões com bancos privados, como parte de seu plano de reestruturação financeira.

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