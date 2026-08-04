Além dos Razuk: 5 outras famílias tradicionais da política brasileira

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A prisão do ex-deputado estadual Neno Razuk, ocorrida no último dia 2 de agosto, filho do ex-deputado estadual Roberto Razuk e da ex-prefeita de Dourados Délia Razuk, trouxe de volta ao debate a força das famílias tradicionais na política brasileira. A presença de clãs que se perpetuam no poder, passando cargos de geração em geração, é um fenômeno conhecido em diversas regiões do país. Essas dinastias políticas moldam o cenário eleitoral e administrativo há décadas.

O poder exercido por esses grupos familiares costuma concentrar-se em estados específicos, mas frequentemente alcança projeção nacional, ocupando cadeiras no Congresso Nacional e até mesmo ministérios. Conheça cinco outras famílias que, assim como os Razuk, marcaram a história política do Brasil.

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Quem são os Sarney no Maranhão?

A família Sarney representa uma das mais duradouras oligarquias políticas do Brasil, com epicentro no Maranhão. Seu principal expoente é José Sarney, que ocupou os cargos de governador, senador e presidente da República. Sua filha, Roseana Sarney, também governou o estado por quatro mandatos.

O clã estabeleceu uma vasta rede de influência política e econômica na Região Nordeste. Ao longo das décadas, membros da família enfrentaram diversas acusações de corrupção e apadrinhamento político, o que marcou a trajetória do grupo no poder.

Qual a história da família Magalhães na Bahia?

Na Bahia, o poder político foi por muito tempo sinônimo do sobrenome Magalhães. A dinastia foi liderada por Antônio Carlos Magalhães (ACM), conhecido como ACM Avô, que foi governador do estado três vezes, ministro e presidente do Senado. Seu estilo centralizador ficou conhecido como "carlismo".

Seu neto, ACM Neto, seguiu a carreira política, tendo sido prefeito de Salvador e deputado federal. O grupo familiar manteve forte influência na política baiana, mesmo após a morte de seu principal patriarca em 2007.

Como os Calheiros atuam em Alagoas?

A família Calheiros é uma das mais influentes de Alagoas e possui forte representação no cenário nacional. O senador Renan Calheiros é uma figura central do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e já presidiu o Senado Federal em diferentes ocasiões. Seu filho, Renan Filho, foi governador de Alagoas e atualmente é ministro dos Transportes.

O poder dos Calheiros é consolidado por meio de alianças locais e uma base eleitoral fiel. A família, no entanto, esteve envolvida em diversas investigações, incluindo as da Operação Lava Jato, que apuraram suspeitas de corrupção.

Qual a influência da família Maia no Rio de Janeiro?

Originária do Rio de Janeiro, a família Maia tem forte presença na política local e nacional. O patriarca, Cesar Maia, foi prefeito da capital fluminense por três mandatos. Seu filho, Rodrigo Maia, teve uma carreira de destaque em Brasília, onde presidiu a Câmara dos Deputados entre 2016 e 2021.

A atuação do clã é marcada pela articulação política no Congresso e pela influência nas decisões econômicas do país. Embora com um perfil mais técnico, a família construiu seu legado na base da política tradicional.

Quem são os Ferreira Gomes no Ceará?

No Ceará, a família Ferreira Gomes, conhecida como "os Gomes de Sobral", domina o cenário político há anos. Os irmãos Ciro, Cid e Ivo Gomes construíram carreiras sólidas, ocupando cargos como governador, senador, prefeito e ministro. Ciro Gomes foi também candidato à presidência da República em quatro oportunidades.

O grupo se destacou por projetos de gestão na educação e por uma forte base eleitoral no estado. A trajetória da família é marcada por um estilo direto e, por vezes, polêmico de fazer política.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.