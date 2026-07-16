O estado onde um duelo entre famílias pode terminar no primeiro turno

O duelo entre famílias tradicionais pode decidir a eleição para o governo de Alagoas já no primeiro turno.

Sem outros candidatos competitivos, a disputa se concentra no ex-prefeito de Maceió JHC e no ex-governador Renan Filho, que travam uma corrida acirrada.

O senador Renan, do MDB, é filho do também senador Renan Calheiros, que tentará a reeleição, e foi ministro dos Transportes neste terceiro governo Lula.

JHC, com passagens por PSB e PL, é filiado atualmente ao PSDB e pode abrir palanque para Flávio Bolsonaro no estado. Ele é filho da senadora Dra. Eudócia e de João Caldas, presidente do Democracia Cristã. A mulher dele, Marina Cândia, é pré-candidata a deputada federal.

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Assim como em Alagoas, a disputa pelo governo estadual pode terminar já no primeiro turno, em 4 de outubro, em estados como São Paulo e Pernambuco.