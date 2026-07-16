Assine
overlay
Início PlatôBr

O estado onde um duelo entre famílias pode terminar no primeiro turno

Ex-prefeito de Maceió e ex-governador travam uma disputa acirrada que poderá ser decidida já em 4 de outubro

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/07/2026 09:28

compartilhe

SIGA
×
O estado onde um duelo entre famílias pode terminar no primeiro turno
O estado onde um duelo entre famílias pode terminar no primeiro turno crédito: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e Valter Campanato/Agência Brasil

O duelo entre famílias tradicionais pode decidir a eleição para o governo de Alagoas já no primeiro turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sem outros candidatos competitivos, a disputa se concentra no ex-prefeito de Maceió JHC e no ex-governador Renan Filho, que travam uma corrida acirrada.

O senador Renan, do MDB, é filho do também senador Renan Calheiros, que tentará a reeleição, e foi ministro dos Transportes neste terceiro governo Lula.

JHC, com passagens por PSB e PL, é filiado atualmente ao PSDB e pode abrir palanque para Flávio Bolsonaro no estado. Ele é filho da senadora Dra. Eudócia e de João Caldas, presidente do Democracia Cristã. A mulher dele, Marina Cândia, é pré-candidata a deputada federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim como em Alagoas, a disputa pelo governo estadual pode terminar já no primeiro turno, em 4 de outubro, em estados como São Paulo e Pernambuco.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay