O gesto do MDB que animou a família Sarney

A família Sarney está animada com a possibilidade de lançar Roseana ao Senado pelo Maranhão, após o MDB sinalizar apoio à investida.

O empresário Fernando Sarney vem articulando a candidatura da irmã há alguns meses, embora diga a interlocutores que a decisão caberá exclusivamente a ela. Em conversas reservadas, Fernando afirma que seria “uma covardia” impedir Roseana, governadora do estado por quatro mandatos, de disputar a eleição.

Roseana está em São Paulo, onde conclui o tratamento contra um câncer de mama.

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Adversários na apertada corrida pelo Senado veem no movimento liderado por Fernando uma oportunidade para que ele próprio entre na chapa como primeiro suplente da irmã.