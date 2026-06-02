O gesto do MDB que animou a família Sarney
Movimento da família ganha força no Maranhão e envolve articulação silenciosa do irmão por Roseana
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A família Sarney está animada com a possibilidade de lançar Roseana ao Senado pelo Maranhão, após o MDB sinalizar apoio à investida.
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O empresário Fernando Sarney vem articulando a candidatura da irmã há alguns meses, embora diga a interlocutores que a decisão caberá exclusivamente a ela. Em conversas reservadas, Fernando afirma que seria “uma covardia” impedir Roseana, governadora do estado por quatro mandatos, de disputar a eleição.
Roseana está em São Paulo, onde conclui o tratamento contra um câncer de mama.
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Adversários na apertada corrida pelo Senado veem no movimento liderado por Fernando uma oportunidade para que ele próprio entre na chapa como primeiro suplente da irmã.