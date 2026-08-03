Polícia prende influenciadora suspeita de roubar homem após programa sexual no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio prendeu nesta segunda-feira (3) a influenciadora digital Nicolly Evangelista do Carmo, conhecida nas redes sociais como Nick Frazão, suspeita de praticar roubos contra homens na região de São Cristóvão, na zona norte da capital fluminense.

Questionada, a polícia não soube informar se Nicolly possui advogado. Até a publicação deste texto, a reportagem não havia localizado a defesa dela para comentar as acusações.

A investigação teve início após um homem relatar à polícia que, depois de combinar um programa sexual na região da rua Ceará, em São Cristóvão, entrou em um Hyundai Creta azul. Conforme o relato registrado no inquérito, ele desistiu do encontro ao perceber uma situação diferente da que havia sido combinada.

Segundo a Polícia Civil, o homem afirmou ter sido agredido e roubado. De acordo com a investigação, um cordão de ouro avaliado em cerca de R$ 14 mil foi levado, e a vítima foi empurrada para fora do veículo antes da fuga.

A polícia afirma que a vítima reconheceu Nicolly por fotografia e também identificou o perfil da influenciadora nas redes sociais.

A prisão ocorreu em uma casa em Paciência, na zona oeste do Rio, em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça a pedido da 17ª DP (São Cristóvão), responsável pela investigação.

Ainda de acordo com a corporação, no imóvel havia um Hyundai Creta azul, modelo 2022, com características semelhantes às do veículo apontado por vítimas como tendo sido usado em ao menos dois crimes investigados pela delegacia.

Os policiais também apreenderam, dentro do carro, um bastão de beisebol com tema da Barbie, um bastão retrátil, um spray de pimenta e uma faca. O material será analisado no decorrer das investigações.

Os investigadores dizem ainda que encontraram semelhanças entre esse caso e outro investigado na delegacia, também relacionado a roubos praticados na região da Quinta da Boa Vista, também em São Cristóvão, com o uso de um veículo de características semelhantes.

Nicolly mantém um perfil no Instagram com mais de 100 mil seguidores, apresenta um podcast e tem uma página de entretenimento, segundo a Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As investigações continuam para apurar se a influenciadora participou de outros crimes patrimoniais com o mesmo modo de atuação.