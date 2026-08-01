Deolane Bezerra diz que prisão faz parte de 'propósito' de Deus

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Presa desde maio sob suspeita de associação ao crime organizado e lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital), a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, 38, enviou uma carta à mãe, Solange Bezerra. A mensagem foi divulgada nessa sexta-feira (31/7), por meio dos Stories do Instagram. Ao compartilhar o texto, Solange desabafou: "Que dor, meu Deus".

Na carta, Deolane tenta tranquilizar a mãe, pede que ela mantenha a fé e afirma acreditar que a prisão faz parte de um propósito divino. A influenciadora é alvo da Operação Vérnix e responde ao processo na condição de ré. Ela nega qualquer envolvimento com o crime organizado.

"Oi, mãezinha, meu amor, minha fortaleza, minha inspiração diária, saiba que eu também penso na senhora todos os dias e em todos os momentos da minha vida, como é maravilhoso sentir o seu amor, nos conhecemos tanto que só pelo olhar nós sabemos o que uma quer falar para a outra", escreveu a caçula da pernambucana Solange.

Em outro trecho, Deolane afirma que a família tem sido fundamental para enfrentar o período na prisão. "Sabe, mãe, tenho tanto orgulho dessa família Bezerra, vocês me deixam forte para seguir a caminhada, me deixam tranquila porque seguem aí correndo atrás de tudo que eu preciso provar, me deixam em paz..."

Na sequência, ela acrescenta: "Esse mal é para o bem. Deus nunca me colocaria num lugar desse se não fosse para me honrar depois. Tudo tem um propósito, então temos que aguardar o tempo Dele, afinal é tudo para a glória Dele."

A influenciadora, que está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado, também reafirma que espera provar sua inocência. Segundo ela, esta é a terceira vez que enfrenta investigações. "É a terceira vez que invadem a minha vida, tentando me destruir. Sabemos que nada fica oculto aos olhos do Senhor", afirmou.

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A carta termina com uma nova mensagem de esperança dirigida à mãe. "Me orgulho muito, porque mesmo nas condições em que hoje estou, tenho certeza que tudo ficará bem. Então descanse, quem me prometeu garante! Um beijo para minha mãe amada!", concluiu.