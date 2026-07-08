Deolane Bezerra: síndrome leva influenciadora a dividir cela

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Um relatório do Ministério Público de São Paulo (MPSP) afirma que Deolane Bezerra relatou sofrer de síndrome do pânico na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, onde está presa há 45 dias. O documento foi apresentado no julgamento do pedido de prisão domiciliar da advogada.

Segundo o MPSP, havia uma cela individual disponível para a influenciadora. No entanto, ela preferiu dividir o espaço com outra detenta por medo de ficar sozinha durante a noite, quando as portas são fechadas.

Leia Mais

A decisão de compartilhar a cela foi voluntária e contou com o consentimento da outra presa. Os pertences de Deolane permaneceram guardados em sua habitação original, de acordo com o órgão.

O relatório busca rebater os argumentos da defesa, que pede a transferência de Deolane para uma Sala de Estado-Maior ou a concessão de prisão domiciliar. Os advogados alegam falhas nas condições de higiene e saúde da unidade prisional.

A promotoria, por sua vez, informa não ter encontrado irregularidades na penitenciária relacionadas a superlotação, falta de água potável ou infestação de animais. O MPSP sustenta que o quadro de saúde da investigada não justifica a mudança da prisão preventiva para domiciliar.

Deolane tornou-se ré no fim de junho pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação a organização criminosa. Ela é apontada como suposta receptora de recursos ilícitos ligados à Transportadora Lado a Lado, considerada um braço financeiro do PCC.

Com base nesses argumentos, o Ministério Público pediu à Justiça que negue o habeas corpus apresentado pela defesa, que tem o apoio da OAB-SP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.