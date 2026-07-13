Assine
overlay
Início Nacional
NA PRISÃO

Irmã de Deolane diz que influenciadora passa por drama na prisão

Deolane Bezerra está em prisão preventiva. Irmã lamentou que influenciadora está longe da família e do trabalho

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
13/07/2026 08:50 - atualizado em 13/07/2026 08:50

compartilhe

SIGA
×
Irmã de Deolane expõe drama da influenciadora na prisão e surpreende
A condição de Deolane foi o tema mais recorrente entre as mensagens enviadas por internautas crédito: Tupi

Daniele Bezerra trouxe novas informações sobre a situação da irmã, Deolane Bezerra, que permanece em prisão preventiva. Em interação com seguidores na última sexta-feira (10/7), a advogada detalhou como a família e a equipe jurídica têm atuado para tentar reverter a situação da influenciadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover



De acordo com Daniele, existe um esforço contínuo para acompanhar o processo judicial de perto. "Estamos lá sempre que podemos. Família e advogados em uma luta que não consigo nem escalar o grau", relatou ao descrever a mobilização em torno do caso.

Esforços jurídicos e apoio da família

A atualização ocorreu por meio do Instagram, onde a advogada abriu espaço para questionamentos do público. A condição de Deolane foi o tema mais recorrente entre as mensagens enviadas por internautas, motivando o pronunciamento oficial da irmã.

Leia Mais

Sobre o estado emocional da influenciadora, Daniele explicou que ela tenta manter o equilíbrio enquanto aguarda decisões judiciais. E ressaltou que a irmã está "bem na medida do possível", focada em encontrar forças para lidar com o isolamento.

Rotina de Deolane na prisão

A defesa da inocência de Deolane foi reafirmada durante a conversa com os seguidores. Daniele pontuou que a privação de liberdade tem gerado um impacto profundo, especialmente pelo distanciamento forçado do convívio familiar e das atividades profissionais diárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao falar sobre a adaptação ao ambiente carcerário, a irmã destacou a dificuldade de estar "segregada da sua família, seus filhos, seu trabalho e sua casa". Segundo ela, Deolane segue se adequando à realidade atual enquanto espera que o Judiciário analise o caso.

Tópicos relacionados:

celebridades deolane justica redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay