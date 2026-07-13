Irmã de Deolane diz que influenciadora passa por drama na prisão

Daniele Bezerra trouxe novas informações sobre a situação da irmã, Deolane Bezerra, que permanece em prisão preventiva. Em interação com seguidores na última sexta-feira (10/7), a advogada detalhou como a família e a equipe jurídica têm atuado para tentar reverter a situação da influenciadora.







De acordo com Daniele, existe um esforço contínuo para acompanhar o processo judicial de perto. "Estamos lá sempre que podemos. Família e advogados em uma luta que não consigo nem escalar o grau", relatou ao descrever a mobilização em torno do caso.

Esforços jurídicos e apoio da família

A atualização ocorreu por meio do Instagram, onde a advogada abriu espaço para questionamentos do público. A condição de Deolane foi o tema mais recorrente entre as mensagens enviadas por internautas, motivando o pronunciamento oficial da irmã.

Sobre o estado emocional da influenciadora, Daniele explicou que ela tenta manter o equilíbrio enquanto aguarda decisões judiciais. E ressaltou que a irmã está "bem na medida do possível", focada em encontrar forças para lidar com o isolamento.

Rotina de Deolane na prisão

A defesa da inocência de Deolane foi reafirmada durante a conversa com os seguidores. Daniele pontuou que a privação de liberdade tem gerado um impacto profundo, especialmente pelo distanciamento forçado do convívio familiar e das atividades profissionais diárias.

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Ao falar sobre a adaptação ao ambiente carcerário, a irmã destacou a dificuldade de estar "segregada da sua família, seus filhos, seu trabalho e sua casa". Segundo ela, Deolane segue se adequando à realidade atual enquanto espera que o Judiciário analise o caso.