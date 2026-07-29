Alerta de tempestade: entenda o que significam as cores e quais os riscos

Eventos climáticos severos têm feito com que a Defesa Civil emita alertas meteorológicos com mais frequência, utilizando um sistema de cores para comunicar o nível de risco à população. Para saber como agir e garantir a segurança pessoal e de toda a comunidade, é importante entender o que cada cor representa.

O sistema de alerta é progressivo e visa orientar os cidadãos sobre as precauções necessárias. As cores amarelo, laranja e vermelho indicam desde um perigo potencial até uma situação de grande perigo, com recomendações específicas para cada cenário.

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Os alertas podem ser emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com base em previsões meteorológicas, e pela Defesa Civil, quando há risco real iminente para a população.

O que é o alerta amarelo de tempestade?

O alerta amarelo representa "Perigo Potencial", e é emitido quando há previsão de fenômenos meteorológicos que podem causar transtornos localizados, mas com baixo risco de danos graves. A situação exige atenção, mas não pânico, servindo como um aviso prévio para a população.

Como agir durante o alerta amarelo:

Mantenha-se informado sobre as atualizações da previsão do tempo.

Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e debaixo de árvores.

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Fique atento a pequenas inundações ou deslizamentos em áreas de risco.

O que significa o alerta laranja?

O alerta laranja indica "Perigo". Neste nível, a previsão aponta para fenômenos meteorológicos com alta probabilidade de causar danos e acidentes. As condições são consideradas perigosas, com risco moderado a alto para a população em áreas específicas, exigindo maior cuidado.

Como agir durante o alerta laranja:

Desligue aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

Procure abrigo em locais seguros e evite permanecer em áreas abertas.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores ou estruturas frágeis.

Se estiver em área de risco de inundação, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Qual o risco do alerta vermelho?

O alerta vermelho é o nível máximo e significa "Grande Perigo". Ele é acionado quando há previsão de um evento climático de intensidade excepcional, com altíssima probabilidade de causar grandes danos, acidentes. A situação é de emergência.

Como agir durante o alerta vermelho:

Siga imediatamente todas as orientações da Defesa Civil e de outras autoridades.

Se sua casa estiver em uma área de risco, abandone o local e procure um abrigo seguro.

Mantenha-se afastado de encostas, margens de rios e áreas alagadas.

Caso seja orientado a evacuar, separe documentos, remédios essenciais e itens de primeira necessidade.

Como receber os alertas

Para se manter informado sobre a emissão de alertas em sua região, a Defesa Civil oferece canais oficiais de comunicação:

SMS: cadastre-se gratuitamente enviando o CEP de sua localidade para o número 40199.

Redes Sociais: siga os perfis oficiais da Defesa Civil estadual e do seu município.

Aplicativos: verifique se a Defesa Civil de seu estado ou cidade possui um aplicativo oficial com notificações.

Telefone de emergência: em caso de urgência, ligue para 199. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.