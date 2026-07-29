Alerta de tempestade: entenda o que significam as cores e quais os riscos
Defesa Civil usa cores como amarelo, laranja e vermelho para comunicar perigos; saiba o que cada nível de alerta representa e como agir em cada caso
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Eventos climáticos severos têm feito com que a Defesa Civil emita alertas meteorológicos com mais frequência, utilizando um sistema de cores para comunicar o nível de risco à população. Para saber como agir e garantir a segurança pessoal e de toda a comunidade, é importante entender o que cada cor representa.
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O sistema de alerta é progressivo e visa orientar os cidadãos sobre as precauções necessárias. As cores amarelo, laranja e vermelho indicam desde um perigo potencial até uma situação de grande perigo, com recomendações específicas para cada cenário.
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Alerta do Inmet: entenda o que significa cada cor da previsão do tempo
O que significam as cores de alerta do Inmet: amarelo, laranja e vermelho
Os alertas podem ser emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com base em previsões meteorológicas, e pela Defesa Civil, quando há risco real iminente para a população.
O que é o alerta amarelo de tempestade?
O alerta amarelo representa "Perigo Potencial", e é emitido quando há previsão de fenômenos meteorológicos que podem causar transtornos localizados, mas com baixo risco de danos graves. A situação exige atenção, mas não pânico, servindo como um aviso prévio para a população.
Como agir durante o alerta amarelo:
Mantenha-se informado sobre as atualizações da previsão do tempo.
Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e debaixo de árvores.
Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.
Fique atento a pequenas inundações ou deslizamentos em áreas de risco.
O que significa o alerta laranja?
O alerta laranja indica "Perigo". Neste nível, a previsão aponta para fenômenos meteorológicos com alta probabilidade de causar danos e acidentes. As condições são consideradas perigosas, com risco moderado a alto para a população em áreas específicas, exigindo maior cuidado.
Como agir durante o alerta laranja:
Desligue aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.
Procure abrigo em locais seguros e evite permanecer em áreas abertas.
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores ou estruturas frágeis.
Se estiver em área de risco de inundação, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.
Qual o risco do alerta vermelho?
O alerta vermelho é o nível máximo e significa "Grande Perigo". Ele é acionado quando há previsão de um evento climático de intensidade excepcional, com altíssima probabilidade de causar grandes danos, acidentes. A situação é de emergência.
Como agir durante o alerta vermelho:
Siga imediatamente todas as orientações da Defesa Civil e de outras autoridades.
Se sua casa estiver em uma área de risco, abandone o local e procure um abrigo seguro.
Mantenha-se afastado de encostas, margens de rios e áreas alagadas.
Caso seja orientado a evacuar, separe documentos, remédios essenciais e itens de primeira necessidade.
Como receber os alertas
Para se manter informado sobre a emissão de alertas em sua região, a Defesa Civil oferece canais oficiais de comunicação:
SMS: cadastre-se gratuitamente enviando o CEP de sua localidade para o número 40199.
Redes Sociais: siga os perfis oficiais da Defesa Civil estadual e do seu município.
Aplicativos: verifique se a Defesa Civil de seu estado ou cidade possui um aplicativo oficial com notificações.
Telefone de emergência: em caso de urgência, ligue para 199.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.