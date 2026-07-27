O que diz a lei sobre brigas de trânsito que terminam em agressão
Saiba quais são as consequências criminais e cíveis para motoristas que causam acidentes propositalmente
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Um vídeo que circula desde domingo (26/7) nas redes sociais mostra uma caminhonete atropelando um motociclista de forma proposital em Minas Gerais, após uma discussão, e levantou um debate urgente sobre as consequências legais para motoristas que transformam desentendimentos em agressões físicas. A cena, que viralizou, expõe uma situação que vai muito além de uma simples infração de trânsito, entrando diretamente na esfera criminal.
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Diferente de um acidente comum, em que não há intenção de ferir, o uso do veículo como arma para agredir outra pessoa é tratado com rigor pela legislação brasileira. Ações como essa são enquadradas no Código Penal, e as punições podem ser severas, dependendo do resultado do ato e da interpretação da Justiça sobre a intenção do agressor.
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O que diz a lei sobre agressões no trânsito?
Agressões no trânsito não são apenas infrações, mas crimes previstos no Código Penal. Dependendo da gravidade do ato, o motorista agressor pode responder por lesão corporal, tentativa de homicídio ou até homicídio doloso, quando há intenção de matar. As penas variam de multas a mais de 20 anos de prisão.
Quais as consequências criminais para o agressor?
As implicações penais para quem usa o carro para atacar outra pessoa são divididas conforme a gravidade do dano causado. É importante entender que a intenção do motorista é o fator determinante para a classificação do crime.
Lesão corporal: se a vítima sofre ferimentos, o agressor pode responder por lesão corporal. A pena para lesão leve é de três meses a um ano de detenção; para lesão grave, de um a cinco anos de reclusão; e para lesão gravíssima (como perda de membro, sentido ou função), de dois a oito anos de reclusão.
Tentativa de homicídio: caso fique comprovado que o motorista teve a intenção de matar a vítima, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá por tentativa de homicídio. A pena é a mesma do homicídio consumado, mas com uma redução de um a dois terços.
Homicídio doloso: se a agressão resultar na morte da vítima e houver comprovação da intenção de matar, o crime é classificado como homicídio doloso, com pena de 6 a 20 anos de reclusão para homicídio simples, podendo chegar a 30 anos se houver qualificadoras (como motivo fútil ou meio que dificulte a defesa da vítima).
Infrações de trânsito: além da esfera criminal, o motorista também responde administrativamente por infrações gravíssimas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como usar o veículo para ameaçar pedestres ou outros condutores.
Além da prisão, existe responsabilidade cível?
Sim. Independentemente do processo criminal, a vítima pode mover uma ação cível para pedir indenização pelos prejuízos sofridos. Essa reparação financeira busca cobrir tanto os custos materiais quanto os danos psicológicos e físicos causados pela agressão.
Danos materiais: incluem os custos com o conserto do veículo, despesas médicas, medicamentos e qualquer outro prejuízo financeiro diretamente ligado ao evento.
Danos morais: compensação pelo sofrimento, trauma psicológico e abalo emocional causados pela violência.
Danos estéticos: se a vítima ficar com cicatrizes ou deformidades permanentes, pode ser solicitada uma indenização específica para esse fim.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.