Assine
overlay
Início Nacional
LEI

O que diz a lei sobre brigas de trânsito que terminam em agressão

Saiba quais são as consequências criminais e cíveis para motoristas que causam acidentes propositalmente

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
27/07/2026 16:54

compartilhe

SIGA
×
O que diz a lei sobre brigas de trânsito que terminam em agressão
A Justiça brasileira prevê punições rigorosas para agressões no trânsito, incluindo penas de reclusão e indenizações crédito: Freepik

Um vídeo que circula desde domingo (26/7) nas redes sociais mostra uma caminhonete atropelando um motociclista de forma proposital em Minas Gerais, após uma discussão, e levantou um debate urgente sobre as consequências legais para motoristas que transformam desentendimentos em agressões físicas. A cena, que viralizou, expõe uma situação que vai muito além de uma simples infração de trânsito, entrando diretamente na esfera criminal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Diferente de um acidente comum, em que não há intenção de ferir, o uso do veículo como arma para agredir outra pessoa é tratado com rigor pela legislação brasileira. Ações como essa são enquadradas no Código Penal, e as punições podem ser severas, dependendo do resultado do ato e da interpretação da Justiça sobre a intenção do agressor.

Leia Mais

O que diz a lei sobre agressões no trânsito?

Agressões no trânsito não são apenas infrações, mas crimes previstos no Código Penal. Dependendo da gravidade do ato, o motorista agressor pode responder por lesão corporal, tentativa de homicídio ou até homicídio doloso, quando há intenção de matar. As penas variam de multas a mais de 20 anos de prisão.

Quais as consequências criminais para o agressor?

As implicações penais para quem usa o carro para atacar outra pessoa são divididas conforme a gravidade do dano causado. É importante entender que a intenção do motorista é o fator determinante para a classificação do crime.

  • Lesão corporal: se a vítima sofre ferimentos, o agressor pode responder por lesão corporal. A pena para lesão leve é de três meses a um ano de detenção; para lesão grave, de um a cinco anos de reclusão; e para lesão gravíssima (como perda de membro, sentido ou função), de dois a oito anos de reclusão.

  • Tentativa de homicídio: caso fique comprovado que o motorista teve a intenção de matar a vítima, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá por tentativa de homicídio. A pena é a mesma do homicídio consumado, mas com uma redução de um a dois terços.

  • Homicídio doloso: se a agressão resultar na morte da vítima e houver comprovação da intenção de matar, o crime é classificado como homicídio doloso, com pena de 6 a 20 anos de reclusão para homicídio simples, podendo chegar a 30 anos se houver qualificadoras (como motivo fútil ou meio que dificulte a defesa da vítima).

  • Infrações de trânsito: além da esfera criminal, o motorista também responde administrativamente por infrações gravíssimas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como usar o veículo para ameaçar pedestres ou outros condutores.

Além da prisão, existe responsabilidade cível?

Sim. Independentemente do processo criminal, a vítima pode mover uma ação cível para pedir indenização pelos prejuízos sofridos. Essa reparação financeira busca cobrir tanto os custos materiais quanto os danos psicológicos e físicos causados pela agressão.

  • Danos materiais: incluem os custos com o conserto do veículo, despesas médicas, medicamentos e qualquer outro prejuízo financeiro diretamente ligado ao evento.

  • Danos morais: compensação pelo sofrimento, trauma psicológico e abalo emocional causados pela violência.

  • Danos estéticos: se a vítima ficar com cicatrizes ou deformidades permanentes, pode ser solicitada uma indenização específica para esse fim.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay