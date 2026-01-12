Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Álcool e direção: qual a pena para quem causa acidente com morte

Dirigir sob efeito de álcool é crime com consequências severas; saiba o que diz a lei, quais as multas e o tempo de prisão previsto para infratores

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
12/01/2026 14:10

compartilhe

SIGA
x
Álcool e direção: qual a pena para quem causa acidente com morte
As consequências da imprudência no trânsito, como dirigir alcoolizado, são devastadoras e deixam marcas no asfalto e na vida. crédito: Freepik

Combinar álcool e direção é uma das infrações mais graves no trânsito brasileiro e as consequências podem ser devastadoras. Quando essa mistura resulta em um acidente com morte, o motorista responde por um crime com penas severas, que incluem prisão e a perda do direito de dirigir.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A legislação de trânsito classifica o ato como homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, o fato de o condutor estar sob o efeito de álcool ou outra substância psicoativa constitui uma modalidade qualificada específica, prevista no § 3º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que endurece a punição. Essa mudança na lei buscou responder à sociedade por mais rigor em casos que ceifam vidas de forma imprudente.

Leia Mais

Diferentemente de um homicídio culposo comum no trânsito, a presença do álcool impede a conversão da pena de prisão em alternativas, como serviços comunitários. Desde a Lei 14.071/2020, que entrou em vigor em abril de 2021, essa proibição tornou-se expressa na legislação, com o objetivo de desestimular a conduta e garantir punições mais severas.

Qual é a pena para quem dirige bêbado e causa morte?

A pena prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é de reclusão, de cinco a oito anos. O regime de reclusão implica que o início do cumprimento da pena pode ser em regime fechado, dependendo da sentença. Além da prisão, o motorista é proibido de obter a permissão ou a habilitação para dirigir novamente.

É importante destacar que a lei impede que a autoridade policial conceda fiança para quem é preso em flagrante por causar acidente com morte sob efeito de álcool. O motorista é levado à delegacia e, em seguida, para uma audiência de custódia, onde um juiz analisará as circunstâncias do caso para decidir sobre a manutenção da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

E as multas e outras consequências?

Além de responder criminalmente, o motorista também enfrenta duras sanções administrativas, que são aplicadas de forma cumulativa com a pena de prisão. Mesmo que não haja um acidente, dirigir alcoolizado já configura uma infração gravíssima. O motorista flagrado no bafômetro ou que se recusa a fazer o teste está sujeito a:

  • Multa no valor de R$ 2.934,70.

  • Suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

  • Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

  • Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

Em algumas situações, dependendo da análise do caso, a Justiça pode entender que o motorista assumiu o risco de matar ao dirigir embriagado. Nesses cenários, a acusação pode mudar de homicídio culposo para doloso (dolo eventual), levando o réu a júri popular e a penas que podem ser bem mais altas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito alcool-e-direcao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay