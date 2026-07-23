Incêndio em trem de SP paralisa 3 linhas e assusta passageiros

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Um incêndio em um trem da concessionária Trivia Trens paralisou as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade e forçou passageiros a desembarcarem nos trilhos na manhã desta quinta-feira (23), entre as estações Brás e Tatuapé, em São Paulo. A cena, que gerou pânico e levantou questionamentos sobre segurança, serve de alerta: você saberia como agir em uma emergência semelhante dentro de um vagão?

Situações de risco no transporte público, como panes elétricas que causam fogo ou fumaça, exigem ações rápidas e coordenadas. Saber o que fazer não apenas protege sua vida, mas também ajuda a manter a ordem e facilita o trabalho das equipes de resgate. O primeiro passo é sempre tentar manter a calma para pensar com clareza.

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O que fazer em caso de incêndio ou fumaça no trem?

Em uma situação de fogo ou fumaça dentro do vagão, a principal recomendação é manter a calma e seguir os protocolos de segurança. Acione o botão de emergência para comunicar o maquinista, afaste-se da fonte do perigo e proteja as vias respiratórias, se possível com um tecido úmido.

Seguir uma sequência de ações pode ser decisivo. Confira o passo a passo recomendado por especialistas em segurança para lidar com esse tipo de emergência:

Comunique a emergência: use o botão de emergência ou o interfone do vagão para alertar o maquinista imediatamente. Ele é a pessoa preparada para tomar as primeiras providências, como cortar a energia e levar o trem até a estação mais próxima para uma evacuação segura.

Proteja sua respiração: a fumaça tóxica pode ser mais perigosa que o fogo. Agache-se, pois o ar perto do chão é mais limpo. Use um pedaço de tecido, como uma camisa ou lenço, para cobrir o nariz e a boca. Se possível, umedeça o pano.

Afaste-se do foco do incêndio: mova-se para outros vagões, distanciando-se do local onde o fogo ou a fumaça começaram. Faça isso de forma ordenada, sem correr ou empurrar outras pessoas.

Aguarde as instruções: ouça atentamente os avisos sonoros e as orientações dos funcionários da companhia. Eles indicarão os procedimentos corretos para a evacuação dos passageiros.

Não abra as portas à força: jamais tente abrir as portas do trem com o veículo em movimento ou fora da plataforma. Além do risco de queda, os trilhos podem estar energizados, causando choques elétricos fatais.

Evacue com cuidado: ao ser instruído a sair, deixe seus pertences para trás para não atrapalhar o fluxo. Ajude crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Siga a rota indicada pelos agentes de segurança.

Como funciona o botão de emergência do vagão?

O botão ou a alavanca de emergência, presente em todos os vagões, serve para estabelecer comunicação direta com o maquinista. Ao acioná-lo, um alerta é enviado à cabine de comando, permitindo que o condutor avalie a situação e decida sobre o melhor procedimento, como parar na próxima estação.

O uso indevido desse dispositivo, no entanto, atrapalha a operação e pode causar atrasos significativos. Por isso, só o acione em situações reais de risco à segurança, como incêndio, problemas graves de saúde ou assédio. Para outros problemas, o ideal é aguardar a próxima parada e comunicar um funcionário na plataforma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.