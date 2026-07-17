"Mataram uma família e destruíram a nossa", dizem parentes de casal morto

Enquanto equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizavam a remoção dos corpos das vítimas Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, 38, familiares e amigos se desesperaram diante da cena no Condomínio Bosque Imperial, na Ponte Alta Norte, na tarde desta sexta-feira (17/7).

Tomada pela emoção, uma parente de Rayane gritou: “Mataram uma família e destruíram a nossa”. Abalado, o irmão de Rayane se ajoelhou, caiu em prantos e permaneceu no chão durante a retirada dos corpos.

O clima de revolta também levou o irmão de Rayane a atirar dois tijolos contra a casa do vizinho suspeito do crime. O objeto atingiu apenas a parede do imóvel. A situação foi contida pelas equipes policiais.

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O principal suspeito do duplo homicídio é Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, que foi preso após o crime. De acordo com as investigações, a motivação estaria relacionada a uma antiga disputa entre vizinhos envolvendo a divisão de um terreno e a construção de um muro.

