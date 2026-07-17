Inscrições para o Fies são prorrogadas até domingo (19/7)

O Ministério da Educação (MEC) ampliou, até as 23h59 do domingo, 19 de julho, o prazo para que estudantes possam se inscrever no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente no Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Para esta edição, são disponibilizadas 75,5 mil vagas, distribuídas em 1.274 instituições privadas de educação superior para ingresso em 28.741 cursos e turnos. Pelo Portal, estudantes podem fazer a consulta da oferta de vagas, filtrando por curso, instituição e local de oferta (estado e município).

Do total de vagas ofertadas, 44.867 são novas. As demais haviam sido disponibilizadas no primeiro semestre deste ano, mas não foram ocupadas. Ao todo, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o Fies em 2026, considerando os dois semestres do ano.

O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas avaliadas positivamente no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) do Ministério da Educação.

Quem pode se inscrever

O programa beneficia prioritariamente estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos, estabelecidos no novo edital:

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010;

Ter obtido média igual ou maior que 450 pontos considerando as cinco provas;

Não ter tirado nota zero na prova de redação;

Ter renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863, em 2026);

Os candidatos que participaram do Enem na condição de "treineiro" não podem se inscrever no Fies.

Fies Social

O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Os pré-selecionados para as vagas do Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo todos os encargos educacionais. Os estudantes pré-selecionados, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, inscritos nas vagas do Fies Social, estão dispensados de comprovar a renda familiar diretamente na instituição privada de ensino superior.

Mesmo assim, esses estudantes deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva faculdade privada para validar as demais informações prestadas no momento da inscrição.

Os pré-selecionados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, inclusive por meio do Fies Social, deverão comprovar a própria condição por meio de laudo médico, atestando a espécie e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Cronograma

Todas as demais datas do cronograma desta edição do Fies continuam como antes. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado em 30 de julho: os estudantes pré-selecionados nessa etapa deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto.

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Inscrições: de 14 a 17 de julho

Resultado: 30 de julho

Complementação das inscrições: de 31 de julho a 4 de agosto

Lista de espera: de 7 a 24 de setembro

Todos os que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação. As convocações da lista de espera ocorrerão de 7 de agosto a 24 de setembro. (Com Agência Brasil)