Prouni divulga primeira chamada do segundo semestre de 2026
Programa divulgou a primeira chamada do segundo semestre nesta quarta-feira (15 de julho). Candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para verificar a classificação.
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O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (15 de julho) o resultado do Prouni 2026 referente à primeira chamada do segundo semestre. Os candidatos pré-selecionados devem acessar o site oficial do programa, no endereço acessounico.mec.gov.br/prouni, e realizar o login por meio da conta Gov.BR para conferir o desempenho e iniciar o processo de matrícula.
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Cronograma completo do Prouni 2026.2
O processo seletivo do segundo semestre está organizado em três etapas principais. Após a divulgação da primeira chamada nesta data, o calendário segue com:
Resultado da segunda chamada: 5 de agosto de 2026;
Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto de 2026;
Resultado da lista de espera: 1° de setembro de 2026.
Candidatos classificados na primeira chamada devem reunir a documentação exigida e efetuar a matrícula na instituição de ensino dentro do prazo estipulado. A antecedência é importante, pois alguns documentos podem demandar mais tempo para serem emitidos.
O que acontece na segunda chamada e na lista de espera
A segunda chamada do Prouni 2026 é gerada automaticamente pelo sistema e contempla candidatos da ordem de classificação para as vagas remanescentes, ou seja, aquelas não preenchidas na etapa anterior por desistências ou inconsistências documentais.
Já a lista de espera exige uma ação ativa do candidato: é necessário manifestar interesse pelo site do programa nos dias 26 e 27 de agosto. A classificação nessa etapa considera a nota do Enem e a modalidade de concorrência, seguindo a seguinte ordem de prioridade:
Professores da rede pública (exclusivamente para licenciaturas, normal superior e pedagogia);
Estudantes que cursaram o ensino médio completo em escola pública;
Estudantes com ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;
Estudantes com ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial ou sem bolsa;
Estudantes que cursaram o ensino médio completo em instituição privada como bolsistas integrais;
Estudantes que cursaram o ensino médio completo em instituição privada como bolsistas parciais ou sem bolsa.
Onde consultar o resultado do Prouni 2026
Todas as etapas do Prouni 2026 podem ser acompanhadas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, plataforma do Governo Federal que centraliza também o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O acesso é feito com login Gov.BR, o mesmo utilizado para consultar o Enem e outros serviços do governo.
Sobre o Prouni
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O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do Governo Federal que concede bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior a estudantes de baixa renda que tenham participado do Enem. O programa utiliza as notas do exame como critério de seleção e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil.
Website: https://faculdade.grancursosonline.com.br/blog/resultado-prouni/