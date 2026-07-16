Briga entre vizinhos: o que diz a lei e como resolver sem ir à polícia

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O caso trágico em que um sargento reformado da Marinha, com histórico de transtornos mentais graves, matou um vizinho a tiros em Betim, na Grande Belo Horizonte, chama atenção para os conflitos entre vizinhos. Embora esse caso específico envolva particularidades extremas - o agressor havia sido interditado judicialmente por esquizofrenia e tinha histórico de violência -, ele serve de alerta sobre a importância de lidar adequadamente com desavenças cotidianas antes que escalem.

É importante destacar que a maioria absoluta dos conflitos de vizinhança não envolve situações psiquiátricas ou criminais graves como o ocorrido em Betim. Os desentendimentos cotidianos, quando identificados cedo e tratados pelos canais apropriados, podem ser resolvidos de forma pacífica e sem maiores consequências.

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Quais são os principais motivos de briga entre vizinhos?

Os desentendimentos podem surgir por diversas razões, mas alguns temas são mais recorrentes no dia a dia. Conhecer as principais fontes de atrito é o primeiro passo para evitá-las ou saber como agir quando elas aparecem.

Barulho excessivo : som alto, festas, latidos constantes de cães e ruídos de obras fora do horário permitido lideram as queixas.

Vagas de garagem: o uso indevido de vagas, seja por estacionar no espaço alheio ou por parar de forma que atrapalhe a manobra de outros, é uma fonte clássica de conflito em condomínios.

Lixo: o descarte de lixo em locais ou horários inadequados, além de atrair pragas, causa mau cheiro e poluição visual, irritando a vizinhança.

Infiltrações e vazamentos: problemas estruturais que afetam o imóvel ao lado ou abaixo costumam gerar discussões sobre a responsabilidade pelo conserto e os prejuízos causados.

Uso de áreas comuns: desrespeito às regras do salão de festas, piscina ou outras áreas compartilhadas em condomínios também está entre as principais queixas.

O que a lei diz sobre o direito de vizinhança?

O direito de vizinhança é o conjunto de regras do Código Civil que limita o uso da propriedade para não prejudicar os vizinhos. O objetivo é equilibrar o direito de um proprietário usar seu imóvel como desejar e o direito dos outros ao sossego, à segurança e à saúde. Essa é a base dos chamados "três S", que guiam a convivência harmônica.

Na prática, a lei estabelece que um morador não pode realizar atividades em sua casa que causem ruídos, odores, fumaça ou qualquer tipo de perturbação que ultrapasse os limites do tolerável. O que é "tolerável" pode variar, mas o bom senso e as convenções de condomínio costumam ser os primeiros guias para definir esses limites.

Como resolver um conflito sem acionar a polícia?

Antes de a situação se agravar, existem caminhos mais eficazes e pacíficos para solucionar o problema. A judicialização ou o envolvimento policial devem ser sempre as últimas opções.

Conversa amigável: o primeiro passo é tentar um diálogo direto e respeitoso. Muitas vezes, o vizinho não tem consciência de que está causando um incômodo e uma conversa franca pode resolver a questão rapidamente. Mediação do síndico: em condomínios, o síndico ou a administradora podem atuar como mediadores, aplicando advertências ou multas previstas no regimento interno. Notificação extrajudicial: se a conversa não funcionar, enviar uma notificação formal, com ajuda de um advogado, pode demonstrar a seriedade do problema e incentivar uma solução. Centros de mediação: buscar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) é uma alternativa gratuita e eficiente. Neles, um mediador imparcial ajuda as partes a chegarem a um acordo.

Quando é o momento de chamar a polícia?

A polícia deve ser acionada em situações que configuram crime ou contravenção penal. Isso inclui casos de ameaça, agressão física, dano ao patrimônio ou perturbação do sossego, quando todas as tentativas de diálogo já falharam e o incômodo persiste de forma abusiva. Em situações que envolvam comportamento errático que sugira uma crise de saúde mental, canais de emergência médica (SAMU) e a própria polícia devem ser acionados. Nestes casos, registrar um boletim de ocorrência é o procedimento correto para que as autoridades possam intervir.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.