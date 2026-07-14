Grupo de crianças surpreende primo no hospital com serenata

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O professor de música Wadi Ibrahim Neto recebeu uma homenagem especial dos primos mais novos. Ele, que está internado há mais de um mês com insuficiência renal, na Santa Casa de Itapeva (SP), foi surpreendido por uma serenata organizada pelas crianças em frente ao hospital.

Sete crianças se reuniram com cartazes coloridos, cartas e mensagens de carinho para homenagear o familiar. Eles também cantaram "Fico assim sem você", sucesso eternizado na voz de Adriana Calcanhotto e composto pela dupla Claudinho & Buchecha. A cena foi registrada pela família e emocionou pacientes, profissionais de saúde e outras pessoas que acompanhavam o momento.

"Eu realmente não esperava essa surpresa, apesar de ter um relacionamento muito profundo com essas crianças. Sou muito grato a Deus pelas vidas das crianças", afirmou em entrevista ao G1.

Segundo ele, a homenagem reforçou uma lição importante sobre o valor da convivência. "Isso me mostrou que a presença vale mais que as coisas materiais. Dedicar tempo às crianças, se interessar pelo que elas gostam e estar presente com elas, de fato, é mais valioso e impactante do que as coisas materiais", disse.

A ideia da serenata surgiu porque as crianças sentiram falta da convivência com o primo, de quem precisaram se afastar desde o início da internação. De acordo com a esposa dele, Rebeca Blume Almeida Ibrahim, a família costumava se reunir todos os fins de semana.

"As crianças ficaram nervosas, com muita saudade de brincar e ver o Wadi. Foi então que duas primas dele tiveram a ideia de fazer essa homenagem para que as crianças pudessem matar um pouco da saudade e ainda deixar as declarações de amor", explicou.

Participaram da surpresa Conrado e Aurora, de 1 ano; Caio, de 6; Antônia, Igor e Cecília, de 8; e Clara, de 11 anos. Outro primo ajudou na organização, mas não pôde comparecer no dia da homenagem.

O grupo passou um dia inteiro preparando cartazes, escrevendo cartas e ensaiando a apresentação. A escolha da música também teve um significado especial. "Mesmo quando alguém não está fisicamente presente, o amor e a presença permanecem", observou Rebeca.

Diagnóstico mudou a rotina

Wadi recebeu o diagnóstico de insuficiência renal no último mês de junho. Durante um encontro em família, ele passou mal após uma crise de hipertensão que não cedia mesmo com a medicação. Levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), realizou exames que revelaram um quadro renal.

Segundo a família, os médicos descobriram que o problema estava relacionado a uma alteração congênita no ureter, identificada ainda quando ele era bebê. A condição provocou, ao longo dos anos, infecções urinárias recorrentes e refluxo urinário, causando cicatrizes nos rins até comprometer sua função.

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Desde então, Wadi precisou iniciar sessões de hemodiálise e permanece internado enquanto aguarda um transplante de rim. "Sinto muita falta dos meus alunos e companheiros de trabalho. Tive que fazer uma pausa para conseguir reorganizar a minha vida. Meu tratamento iria exigir muito de mim. Está sendo bem desafiador", contou.