Vídeo: bezerro invade estação de trem e entra em vagão
Animal curioso invade estação de Japeri e surpreende passageiros ao embarcar em trem
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Passageiros que utilizavam o sistema ferroviário em Japeri (RJ) foram surpreendidos por uma visita inesperada nessa segunda-feira (13/7). Um bezerro invadiu a área de embarque e chegou a entrar em um dos vagões, transformando a rotina da estação em um cenário atípico para quem aguardava o transporte.
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Apesar do susto inicial e da curiosidade despertada entre as pessoas presentes, o episódio não prejudicou o funcionamento do serviço. O animal acabou deixando o local por conta própria e passa bem, sem que a operação ferroviária registrasse qualquer tipo de impacto ou interrupção durante o ocorrido.
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BEZERRO INVADE ESTAÇÃO DE JAPERI, ENTRA EM TREM E VIRA ATRAÇÃO ENTRE PASSAGEIROS pic.twitter.com/aABU7wwgty— Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) July 14, 2026
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