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PASSAGEIRO INUSITADO

Vídeo: bezerro invade estação de trem e entra em vagão

Animal curioso invade estação de Japeri e surpreende passageiros ao embarcar em trem

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
14/07/2026 08:33

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Bezerro invade estação de trem em Japeri e entra em vagão; veja o vídeo
Bezerro invade estação de trem em Japeri e entra em vagão; veja o vídeo crédito: Tupi

Passageiros que utilizavam o sistema ferroviário em Japeri (RJ) foram surpreendidos por uma visita inesperada nessa segunda-feira (13/7). Um bezerro invadiu a área de embarque e chegou a entrar em um dos vagões, transformando a rotina da estação em um cenário atípico para quem aguardava o transporte.

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Apesar do susto inicial e da curiosidade despertada entre as pessoas presentes, o episódio não prejudicou o funcionamento do serviço. O animal acabou deixando o local por conta própria e passa bem, sem que a operação ferroviária registrasse qualquer tipo de impacto ou interrupção durante o ocorrido.

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