Rio: sargento da PM é morto em emboscada ao chegar em casa em Jacarepaguá
Yuri Desiderati Ribeiro foi abordado por assassinos de moto na rua Mirataia, no Pechincha
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O sargento da Polícia Militar Yuri Desiderati Ribeiro foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12), enquanto chegava em sua residência no bairro do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). O agente foi surpreendido por criminosos armados na Rua Mirataia, uma via predominantemente residencial da Zona Oeste do Rio.
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Vítima trabalhava no batalhão de São João de Meriti
Lotado no 21º BPM, o sargento estava dentro de seu carro quando foi abordado por homens em uma motocicleta. Os atiradores dispararam diversas vezes contra o automóvel e fugiram logo em seguida. Policiais militares do batalhão de Jacarepaguá foram acionados, mas encontraram o colega já sem vida no local da emboscada.
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A área onde o crime aconteceu abriga diversos condomínios e serve como rota de acesso para a Cidade de Deus, através da Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade dos responsáveis pela execução do militar na porta de casa.
Balanço de agentes baleados no Rio em 2026
De acordo com dados monitorados pela plataforma Fogo Cruzado, o cenário de violência contra as forças de segurança contabiliza 45 policiais militares baleados no estado em 2026. O caso do sargento Yuri Desiderati amplia a estatística que já soma 19 mortes de agentes este ano.
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O levantamento aponta ainda que outros 26 policiais ficaram feridos em episódios de violência armada no Rio de Janeiro desde o início de janeiro. A Delegacia de Homicídios deve investigar as circunstâncias do ataque ocorrido nesta madrugada.