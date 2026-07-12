Rio: sargento da PM é morto em emboscada ao chegar em casa em Jacarepaguá

O sargento da Polícia Militar Yuri Desiderati Ribeiro foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12), enquanto chegava em sua residência no bairro do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). O agente foi surpreendido por criminosos armados na Rua Mirataia, uma via predominantemente residencial da Zona Oeste do Rio.

Vítima trabalhava no batalhão de São João de Meriti

Lotado no 21º BPM, o sargento estava dentro de seu carro quando foi abordado por homens em uma motocicleta. Os atiradores dispararam diversas vezes contra o automóvel e fugiram logo em seguida. Policiais militares do batalhão de Jacarepaguá foram acionados, mas encontraram o colega já sem vida no local da emboscada.

A área onde o crime aconteceu abriga diversos condomínios e serve como rota de acesso para a Cidade de Deus, através da Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade dos responsáveis pela execução do militar na porta de casa.

Balanço de agentes baleados no Rio em 2026

De acordo com dados monitorados pela plataforma Fogo Cruzado, o cenário de violência contra as forças de segurança contabiliza 45 policiais militares baleados no estado em 2026. O caso do sargento Yuri Desiderati amplia a estatística que já soma 19 mortes de agentes este ano.

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O levantamento aponta ainda que outros 26 policiais ficaram feridos em episódios de violência armada no Rio de Janeiro desde o início de janeiro. A Delegacia de Homicídios deve investigar as circunstâncias do ataque ocorrido nesta madrugada.