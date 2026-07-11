Mega-Sena 3030 acumula e vai a R$ 25 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3030 sorteadas neste sábado (11/7). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 25 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (14/7).

A Mega-Sena 3030 teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58 . Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

Entre os 41 ganhadores da quina da Mega-Sena tem três apostas mineiras.

As apostas de Minas que acertaram a quina da Mega-Sena são de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves e São Gonçalo do Sapucaí. Todas as apostas foram simples, de seis dezenas. Os sortudos de BH vão receber R$ 42.373,42.







Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.