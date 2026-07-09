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MEGA-SENA

MG: aposta de Divinópolis leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena

A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte, na cidade mineira

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AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
09/07/2026 22:18 - atualizado em 09/07/2026 22:22

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Os maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena em toda a história; veja lista
Apostador de Divinópolis ganhou sozinho o prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena sorteado nesta quinta-feira (9/7) crédito: Reprodução/ Caixa

Uma aposta de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (9/7), e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.

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A aposta simples, com seis números, foi feita na lotérica O Paraíso da Sorte

Os números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59

  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 45.642,92 cada
  • 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e vão ganhar R$ 899,78 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (11/7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou no aplicativo da Caixa.

O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões. 

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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caixa divinopolis loterias mega-sena

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