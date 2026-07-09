MG: aposta de Divinópolis leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena
A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte, na cidade mineira
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Uma aposta de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (9/7), e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.
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A aposta simples, com seis números, foi feita na lotérica O Paraíso da Sorte.
Os números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59
- 39 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 45.642,92 cada
- 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e vão ganhar R$ 899,78 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (11/7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou no aplicativo da Caixa.
O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões.
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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.