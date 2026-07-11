Mega-Sena 3030 e outras loterias: confira os números sorteados (11/7)

A Caixa sorteia neste sábado (11/7), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3027, Lotofácil 3733, Quina 7063, Timemania 2414, +Milionária 371 e Dia de Sorte 1243.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (11/7)

Mega-Sena 3030 - R$ 20 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58



Lotofácil 3733 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 25

Quina 7063 – R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 09 - 36 - 55 - 61 - 79



Timemania 2414 - R$ 3,2 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 18 - 19 - 36 - 63 - 64 - 67 - 71

Time do Coração: Brusque-SC



Dia de Sorte 1243 - R$ 800 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 06 - 11 - 18 - 25 - 26 - 29 - 30

Mês da Sorte: Setembro



+Milionária 371 – R$ 72 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 05 - 13 - 35 - 40 - 42 - 49

Trevos da sorte: 2 e 3



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.