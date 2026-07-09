Aposta de BH e uma do Tocantins dividem o prêmio da Lotofácil 3731

Uma aposta de Belo Horizonte e outra de Dianópolis (TO) acertaram os 15 números da Lotofácil 3731, sorteada nesta quinta-feira (9/7). Cada uma receberá o valor de R$ 718.484,00.

A aposta de Belo Horizonte foi feita na loteria Parada da Sorte em um bolão com 50 cotas.

Os números do sorteio desta quinta-feira foram:

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 - 23 - 25

Para esta sexta-feira (10/7), o valor estimado é de R$ 2 milhões. Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o Estado de Minas acompanha em tempo real.

Quem quiser tentar a sorte no concurso 3732 da Lotofácil, que será sorteado às 21h desta sexta-feira (10/7), precisa preencher de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torcer para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

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Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

