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Lotofácil 3732: duas apostas de Minas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão

Bilhetes registrados em Belo Horizonte e Berizal, no Norte de Minas, acertaram as 15 dezenas do concurso 3732 e levaram R$ 911,5 mil cada um

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10/07/2026 21:55 - atualizado em 10/07/2026 21:56

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Apostas de Belo Horizonte e Berizal, no Norte de Minas, acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e dividiram o prêmio principal do concurso 3732
Apostas de Belo Horizonte e Berizal, no Norte de Minas, acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e dividiram o prêmio principal do concurso 3732 crédito: Agência Brasil

Duas apostas de Minas Gerais dividiram o prêmio principal da Lotofácil 3732, realizado nesta sexta-feira (10/7) pela Caixa. Os bilhetes vencedores, registrados em Belo Horizonte e Berizal, no Norte de Minas, acertaram as 15 dezenas sorteadas e cada um levou R$ 911.553,98.

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As duas apostas foram simples, feitas em canais de venda físicos, com 15 números apostados.

As dezenas sorteadas foram: 07 - 16 - 24 - 25 - 03 - 19 - 08 - 22 - 02 - 20 - 11 - 23 - 18 - 13 - 17.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil 3733, previsto para sábado (11/7), é de R$ 2 milhões. Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o Estado de Minas acompanha em tempo real.

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Na lotofácil, o jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

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Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

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