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Médico brasileiro entra para o Guinness por dar 195 beijos em 30 segundos

Renato Bayma Gaia quebrou recordes no Guinness Book ao dar quase 200 beijos na namorada; ele também coleciona outras conquistas no livro

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/07/2026 14:07

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Médico brasileiro deu 195 beijos na bochecha da namorada em 30 segundos
Médico brasileiro Renato Bayma Gaia, morador de São José dos Campos (SP), deu 195 beijos na namorada, Naiara Roberta Ribeiro de Marins, em meio minuto crédito: Guinness Book

O médico brasileiro Renato Bayma Gaia, morador de São José dos Campos (SP), entrou para o Guinness World Records ao lado da namorada, Naiara Roberta Ribeiro de Marins. O casal conquistou o recorde de maior número de beijos dados por um casal em 30 segundos, após registrar a marca de 195 beijos. O feito foi realizado em fevereiro deste ano e divulgado oficialmente pelo Guinness nesta semana. A conquista colocou o nome dos dois no Livro dos Recordes e marcou mais um capítulo na trajetória de Renato, que já acumula outras marcas reconhecidas internacionalmente.

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"Eu sou o brasileiro que quebrou mais recordes diferentes no Guinness Book! Desta vez, gostaria de agradecer minha namorada por ter nos tornado o melhor casal do mundo. Não sou eu quem está dizendo, está no Guinness Book!", escreveu o médico nas redes sociais.

Renato e Naiara estão juntos há cerca de um ano e meio. Os dois também têm uma história ligada à saúde: ambos são médicos e trabalharam na linha de frente durante a pandemia de Covid-19.

Brasileiro já acumula sete recordes no Guinness

O recorde dos beijos foi mais uma conquista para Renato, que afirma ter quebrado marcas dez vezes, incluindo ocasiões em que recuperou ou superou seus próprios recordes, e acumula sete recordes diferentes reconhecidos pelo Guinness.

Entre as marcas alcançadas por ele estão o maior número de rotação do pé masculino, com 210,66 graus, o recorde de remoção de cinco blocos de Jenga com a língua, em 2,38 segundos, e o tempo mais rápido para montar e derrubar dez livros, feito realizado em 6,68 segundos.

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O médico também conseguiu aparecer em duas edições consecutivas do livro físico do Guinness World Records, referentes aos anos de 2025 e 2026. 

Próximo desafio é ampliar recorde de beijos

Após a marca conquistada com a namorada, Renato já mira um novo desafio. O objetivo do casal é tentar quebrar o recorde de maior número de beijos em um minuto. A marca atual pertence aos japoneses Cherry Yoshitake, conhecido como Mr. Cherry, e Kumiko Shiratori, que conseguiram registrar 277 beijos no período.

Além da busca por recordes, Renato afirma que utiliza a visibilidade conquistada para incentivar causas sociais. Uma das principais é a doação de medula óssea, motivada pela experiência pessoal de ter um pai que precisou de um transplante.

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"Sou doador de medula óssea, tenho TDAH e quero provar que pessoas com TDAH são capazes de realizar tudo o que desejam. Também espero incentivar mais brasileiros a aceitarem os desafios do Guinness World Records", declarou.

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