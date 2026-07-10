Médico brasileiro entra para o Guinness por dar 195 beijos em 30 segundos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O médico brasileiro Renato Bayma Gaia, morador de São José dos Campos (SP), entrou para o Guinness World Records ao lado da namorada, Naiara Roberta Ribeiro de Marins. O casal conquistou o recorde de maior número de beijos dados por um casal em 30 segundos, após registrar a marca de 195 beijos. O feito foi realizado em fevereiro deste ano e divulgado oficialmente pelo Guinness nesta semana. A conquista colocou o nome dos dois no Livro dos Recordes e marcou mais um capítulo na trajetória de Renato, que já acumula outras marcas reconhecidas internacionalmente.





"Eu sou o brasileiro que quebrou mais recordes diferentes no Guinness Book! Desta vez, gostaria de agradecer minha namorada por ter nos tornado o melhor casal do mundo. Não sou eu quem está dizendo, está no Guinness Book!", escreveu o médico nas redes sociais.

Renato e Naiara estão juntos há cerca de um ano e meio. Os dois também têm uma história ligada à saúde: ambos são médicos e trabalharam na linha de frente durante a pandemia de Covid-19.

Brasileiro já acumula sete recordes no Guinness

O recorde dos beijos foi mais uma conquista para Renato, que afirma ter quebrado marcas dez vezes, incluindo ocasiões em que recuperou ou superou seus próprios recordes, e acumula sete recordes diferentes reconhecidos pelo Guinness.

Entre as marcas alcançadas por ele estão o maior número de rotação do pé masculino, com 210,66 graus, o recorde de remoção de cinco blocos de Jenga com a língua, em 2,38 segundos, e o tempo mais rápido para montar e derrubar dez livros, feito realizado em 6,68 segundos.

O médico também conseguiu aparecer em duas edições consecutivas do livro físico do Guinness World Records, referentes aos anos de 2025 e 2026.

Próximo desafio é ampliar recorde de beijos

Após a marca conquistada com a namorada, Renato já mira um novo desafio. O objetivo do casal é tentar quebrar o recorde de maior número de beijos em um minuto. A marca atual pertence aos japoneses Cherry Yoshitake, conhecido como Mr. Cherry, e Kumiko Shiratori, que conseguiram registrar 277 beijos no período.

Além da busca por recordes, Renato afirma que utiliza a visibilidade conquistada para incentivar causas sociais. Uma das principais é a doação de medula óssea, motivada pela experiência pessoal de ter um pai que precisou de um transplante.

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"Sou doador de medula óssea, tenho TDAH e quero provar que pessoas com TDAH são capazes de realizar tudo o que desejam. Também espero incentivar mais brasileiros a aceitarem os desafios do Guinness World Records", declarou.