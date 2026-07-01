Aos 56, nadadora brasileira entra para o Guinness em travessia histórica
Clarice Hashizume superou 36 km de nado no Rio de Janeiro e se tornou a mulher com maior idade a completar a prova
compartilheSIGA
A nadadora brasileira Clarice Shiguemi Hashizume, aos 56 anos, teve seu nome oficializado no Guinness World Records. Ela se tornou a mulher com maior idade a completar a Travessia do Leme ao Pontal, um desafio de 36 quilômetros no Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O recorde foi homologado pela Leme to Pontal Swimming Association (LPSA). Clarice percorreu a distância em 12 horas e 3 minutos no dia 9 de junho de 2026, quando tinha exatamente 56 anos e 280 dias.
Leia Mais
Nadador australiano McEvoy bate recorde mundial nos 50m livre, que pertencia a César Cielo
Sensação chinesa da natação Yu Zidi bate recorde da Ásia nos 200m medley aos 13 anos
Com incentivo da família, casal encara primeira prova de 10 km na Pampulha
Jornada de preparação
A conquista exigiu meses de planejamento e superação. Até então, a prova mais longa que Clarice havia disputado era a Travessia 14 Bis, com 24 km de extensão. Mesmo sem ter um histórico em ultramaratonas aquáticas, ela decidiu encarar o desafio.
Desde o início, a atleta optou por realizar a travessia sem roupa de neoprene, mesmo em um período de temperaturas mais baixas. Sua preparação incluiu treinos intensos em piscina, aumento do volume de nado em represa e sessões específicas com o treinador Igor de Souza.
Para viabilizar o projeto, Clarice estruturou a empresa IARA.eco e vendeu camisetas para custear a viagem e os treinamentos. Ela também contou com o apoio de Alessandra Rodrigues, sua nutricionista e principal companheira na jornada.
O dia do desafio
A largada ocorreu à 0h25 do dia 9 de junho, sob previsão de mau tempo. Para aumentar a dificuldade, Clarice iniciou a prova resfriada e enfrentando uma crise de asma. Após os primeiros 10 quilômetros, superou um trecho de forte correnteza.
Durante a travessia, ela foi acompanhada pela equipe de apoio no barco, formada por Aderbal, Anne Brumanna e Júlio Anzai. "Depois de cerca de dez horas de nado, senti muita dor lombar, falta de ar e tosse. Foi um momento bastante difícil", relatou.
Ao finalizar o percurso, Aderbal informou que solicitaria o reconhecimento do feito ao Guinness. "Receber essa confirmação tornou toda a jornada ainda mais especial", afirmou a nadadora.
A Travessia do Leme ao Pontal é uma das provas mais emblemáticas do país e promove outros sete percursos, que variam de 10 km a 50 km de distância.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.