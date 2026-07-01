Aos 56, nadadora brasileira entra para o Guinness em travessia histórica

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A nadadora brasileira Clarice Shiguemi Hashizume, aos 56 anos, teve seu nome oficializado no Guinness World Records. Ela se tornou a mulher com maior idade a completar a Travessia do Leme ao Pontal, um desafio de 36 quilômetros no Rio de Janeiro.

O recorde foi homologado pela Leme to Pontal Swimming Association (LPSA). Clarice percorreu a distância em 12 horas e 3 minutos no dia 9 de junho de 2026, quando tinha exatamente 56 anos e 280 dias.

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Jornada de preparação

A conquista exigiu meses de planejamento e superação. Até então, a prova mais longa que Clarice havia disputado era a Travessia 14 Bis, com 24 km de extensão. Mesmo sem ter um histórico em ultramaratonas aquáticas, ela decidiu encarar o desafio.

Desde o início, a atleta optou por realizar a travessia sem roupa de neoprene, mesmo em um período de temperaturas mais baixas. Sua preparação incluiu treinos intensos em piscina, aumento do volume de nado em represa e sessões específicas com o treinador Igor de Souza.

Para viabilizar o projeto, Clarice estruturou a empresa IARA.eco e vendeu camisetas para custear a viagem e os treinamentos. Ela também contou com o apoio de Alessandra Rodrigues, sua nutricionista e principal companheira na jornada.

O dia do desafio

A largada ocorreu à 0h25 do dia 9 de junho, sob previsão de mau tempo. Para aumentar a dificuldade, Clarice iniciou a prova resfriada e enfrentando uma crise de asma. Após os primeiros 10 quilômetros, superou um trecho de forte correnteza.

Durante a travessia, ela foi acompanhada pela equipe de apoio no barco, formada por Aderbal, Anne Brumanna e Júlio Anzai. "Depois de cerca de dez horas de nado, senti muita dor lombar, falta de ar e tosse. Foi um momento bastante difícil", relatou.

Ao finalizar o percurso, Aderbal informou que solicitaria o reconhecimento do feito ao Guinness. "Receber essa confirmação tornou toda a jornada ainda mais especial", afirmou a nadadora.

A Travessia do Leme ao Pontal é uma das provas mais emblemáticas do país e promove outros sete percursos, que variam de 10 km a 50 km de distância.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.