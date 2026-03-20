Nadador australiano McEvoy bate recorde mundial nos 50m livre, que pertencia a César Cielo

O nadador australiano Cameron McEvoy quebrou o recorde mundial dos 50m livre nesta sexta-feira (20), durante uma competição em Shenzhen, na China, superando assim a marca estabelecida em 2009 pelo brasileiro César Cielo.

Com o tempo de 20,88 segundos, o campeão olímpico desta prova nos Jogos de Paris 2024 superou o recorde de Cielo, que havia sido estabelecido na era dos trajes de banho de poliuretano, em três centésimos de segundo.

Aos 31 anos, o australiano se torna assim o primeiro nadador a baixar a marca dos 21 segundos sem o auxílio desses trajes, que foram banidos a partir de 2010.

McEvoy superou sua melhor marca pessoal anterior, de 21,06 segundos, durante a final do China Swimming Open, realizada nesta sexta-feira em Shenzhen.

Ele dominou a prova, terminando bem à frente do americano Jack Alexy (21,57s) e de seu compatriota australiano Kyle Chalmers (22,01s).

"Rápido como um raio! Incrível!", reagiu Cielo no Instagram.

"Li uma frase há algum tempo que captura perfeitamente o que você conquistou: 'Você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto'. Parabéns!", acrescentou o brasileiro.

McEvoy, duas vezes campeão mundial na prova (2023 e 2025), respondeu a Cielo na mesma rede social.

"Se fui capaz de enxergar mais longe do que os outros, é porque me apoiei nos ombros de gigantes. E você, meu amigo, é um gigante neste esporte", afirmou.

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