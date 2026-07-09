CNH sem autoescola: como funciona a nova regra em vigor desde janeiro de 2026

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Desde janeiro de 2026, a obrigatoriedade de frequentar uma autoescola para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é mais uma realidade no Brasil. A mudança, implementada por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovada em dezembro de 2025, flexibilizou as regras para a formação de novos condutores e já está em pleno vigor em todo o país.

A medida, que segundo o governo pode reduzir os custos do processo de habilitação em até 80%, encerrou a exclusividade dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e abriu espaço para um novo modelo de ensino. Os Detrans de todo o Brasil tiveram até março de 2026 para adaptar seus sistemas à nova regulamentação.

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Como funciona o novo modelo sem autoescola?

Com a nova regra, o candidato à habilitação pode escolher entre o modelo tradicional, matriculando-se em uma autoescola, ou optar por aulas com um instrutor independente. Este profissional deve ser credenciado junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e seguir critérios específicos para garantir a qualidade do ensino.

Aulas práticas e teóricas

A parte teórica do processo continua sendo um pré-requisito. Os candidatos devem ser aprovados no exame teórico do Detran, mas agora podem se preparar por meio de um curso digital e gratuito disponibilizado pelo Ministério dos Transportes. Para as aulas de direção, a carga horária mínima foi drasticamente reduzida de 20 para apenas 2 horas-aula. As aulas com instrutores independentes devem seguir as seguintes regras:

Qualificação do instrutor: O profissional deve possuir habilitação na mesma categoria pretendida pelo aluno há, no mínimo, três anos.

Histórico limpo: Não pode ter cometido infrações graves ou gravíssimas nos últimos cinco anos, nem ter tido o direito de dirigir suspenso ou a CNH cassada.

Veículo de aprendizagem: As aulas podem ser realizadas em um veículo particular, que deve ser devidamente identificado com uma placa de "instrutor particular" durante o treinamento.

A mudança é definitiva? O que diz o Congresso?

Sim, a resolução do Contran está em vigor e mudou o processo de habilitação em todo o Brasil. No entanto, o tema continua em debate. Um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados e busca reverter alguns pontos da medida, especialmente tentando vincular os instrutores independentes novamente às autoescolas. A proposta ainda precisa passar por comissões, como a de Constituição e Justiça (CCJ), antes de ir a plenário.

Quais os argumentos sobre a nova regra?

O debate sobre a desobrigação das autoescolas continua, agora focado nos resultados da medida e nas propostas de alteração no Congresso.

A favor da mudança: Os defensores argumentam que a resolução democratizou o acesso à CNH, reduzindo significativamente os custos e quebrando um monopólio que encarecia o processo. A livre concorrência é vista como benéfica para o consumidor.

Contra a mudança: Críticos, incluindo sindicatos e associações de autoescolas, afirmam que a flexibilização pode precarizar a formação de condutores e comprometer a segurança no trânsito. Eles defendem que os CFCs possuem uma estrutura pedagógica e de fiscalização mais robusta. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.