Novas regras para CNH em 2026: processo mais barato e renovação automática

O ano de 2026 trará mudanças profundas para motoristas e futuros condutores no Brasil. Novas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prometem baratear e simplificar o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de introduzir a renovação automática para bons condutores. Ao mesmo tempo, a fiscalização para motoristas profissionais se tornará mais rígida.

Habilitação mais barata e flexível a partir de 2026

A principal novidade é a Resolução Contran 1.020/25, que cria um novo modelo de formação de condutores. A medida visa reduzir a burocracia e os custos, que podem cair de uma média de R$ 3 mil para cerca de R$ 700 a R$ 800. Entre as principais alterações estão:

Redução de aulas obrigatórias: A carga horária de aulas práticas exigida será diminuída, barateando o processo.

Instrutores autônomos: Futuros motoristas poderão contratar instrutores credenciados de forma independente, sem vínculo obrigatório com autoescolas.

Processo digital: Todo o procedimento poderá ser gerenciado pelo aplicativo "CNH do Brasil", integrado à plataforma Gov.br.

Renovação automática para bons condutores

Outra mudança significativa é a implementação da renovação automática da CNH. O benefício será concedido aos motoristas que não tiverem registrado nenhuma infração de trânsito (ou seja, zero pontos na carteira) no período de 12 meses anterior ao vencimento. A medida deve beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros que renovam sua habilitação anualmente, agilizando o processo e evitando deslocamentos aos órgãos de trânsito.

Fiscalização do exame toxicológico se intensifica

Para motoristas profissionais das categorias C, D e E, a atenção em 2026 deve ser redobrada. A fiscalização do exame toxicológico será intensificada, e a não realização do teste dentro do prazo será considerada uma infração gravíssima. A penalidade para quem for flagrado com o exame vencido inclui uma multa de R$ 1.467,35 e a suspensão do direito de dirigir por três meses.

Novas regras para ciclomotores e veículos elétricos

Também entram em vigor novas regras para a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual. As normas estabelecem a necessidade de registro e licenciamento para esses veículos, unificando os requisitos em todo o território nacional e aumentando a segurança no trânsito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.