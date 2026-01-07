CNH sem autoescola em 2026: novas regras são aprovadas pelo Contran

A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a obrigatoriedade de frequentar uma autoescola foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em dezembro de 2025. A medida, que altera o processo para as categorias A (moto) e B (carro), aguarda apenas a publicação no Diário Oficial da União para entrar em vigor em 2026, não se tratando mais de um projeto de lei em tramitação.

A resolução busca tornar a CNH mais acessível, com uma redução de custos estimada em até 80%. O objetivo é combater o alto número de condutores sem habilitação no país, que chega a 20 milhões, inspirando-se em modelos já adotados em países como Estados Unidos, Canadá e Japão.

O que muda com a CNH sem autoescola obrigatória

Com a nova regra, a formação do condutor poderá ocorrer de forma privada, mas alguns requisitos permanecem. O candidato ainda precisará ser aprovado nos exames de aptidão física, mental e psicológica. O processo seguirá as seguintes etapas:

Curso teórico gratuito: O governo disponibilizará um curso teórico digital e gratuito. Após estudar por conta própria, o candidato fará a prova teórica no Detran.

Aulas práticas mínimas: Se aprovado na teoria, o candidato deverá cumprir uma carga horária mínima de duas horas de aulas práticas com um instrutor autônomo credenciado.

Exame de direção: Após as aulas mínimas, o candidato será submetido ao exame prático de direção no Detran para obter a licença.

Outras regras da CNH que já estão em vigor

Enquanto a nova resolução aguarda publicação, outras alterações importantes na CNH já estão valendo em todo o país. Confira as principais normas atuais:

Validade da CNH: A renovação ocorre a cada 10 anos para condutores com até 49 anos; a cada 5 anos para quem tem entre 50 e 69 anos; e a cada 3 anos para motoristas com 70 anos ou mais.

Renovação automática: Motoristas de até 49 anos que não cometeram infrações nos últimos 10 anos podem ter a CNH renovada automaticamente, sem a necessidade de novos exames.

Limite de pontos: O limite para suspensão é de 40 pontos para quem não comete infração gravíssima; 30 pontos para quem tem uma infração gravíssima; e 20 pontos para quem possui duas ou mais infrações dessa natureza.

Exame toxicológico: Motoristas das categorias C, D e E com menos de 70 anos precisam fazer o exame a cada dois anos e meio.

Uso de luz baixa: A obrigatoriedade do farol baixo durante o dia em rodovias vale apenas para pistas simples. Veículos com luz de rodagem diurna (DRL) estão isentos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.