Qual a diferença entre promotor de justiça, juiz e procurador? Entenda
As funções podem parecer semelhantes, mas cada um tem um papel distinto no sistema de justiça; saiba o que faz cada autoridade e como elas atuam
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Embora atuem no sistema de justiça e frequentemente apareçam juntos em processos e noticiários, os papéis de promotor de justiça, juiz e procurador são fundamentalmente diferentes. Entender o que cada um faz é essencial para compreender o funcionamento do Judiciário no Brasil, já que cada autoridade possui responsabilidades e limites de atuação bem definidos.
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Para começar, é importante saber que eles pertencem a instituições distintas. O juiz integra o Poder Judiciário, enquanto o promotor de justiça e o procurador (em suas diversas esferas) são membros do Ministério Público, uma instituição independente que não faz parte dos três poderes tradicionais.
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O que faz um promotor de justiça?
O promotor de justiça é o representante da sociedade. Ele atua como membro do Ministério Público e sua principal função é defender os interesses sociais e fiscalizar o cumprimento das leis. Em processos criminais, é ele quem assume o papel da acusação, apresentando a denúncia contra um suspeito.
A atuação do promotor não se limita à área criminal. Ele também pode agir em outras frentes para proteger direitos coletivos. As principais atribuições incluem:
investigar crimes, com autonomia ou em colaboração com as polícias;
iniciar a ação penal pública, oferecendo a denúncia à Justiça;
defender interesses da coletividade, como meio ambiente, patrimônio público e direitos do consumidor;
fiscalizar a atuação dos poderes públicos.
Qual é o papel de um juiz?
O juiz, ou magistrado, é a autoridade responsável por julgar os conflitos levados ao poder Judiciário. Sua característica principal é a imparcialidade: ele não acusa nem defende. O papel do juiz é analisar os fatos, as provas e os argumentos apresentados pela acusação e pela defesa para tomar uma decisão final com base na lei.
A decisão de um juiz é chamada de sentença, e é ela que resolve o caso, seja absolvendo ou condenando um réu, ou determinando quem tem razão em uma disputa cível. Suas funções centrais são:
presidir as audiências;
analisar as provas apresentadas no processo;
garantir que todos os direitos das partes sejam respeitados;
aplicar a lei ao caso concreto e proferir a sentença.
E o procurador, onde atua?
O termo "procurador" é mais amplo e pode causar confusão, pois existem diferentes tipos. De forma geral, o procurador é um advogado público que representa os interesses de uma entidade da administração pública, seja em nível federal, estadual ou municipal.
A principal diferença está em quem ele representa. Um procurador do estado, por exemplo, defende os interesses do governo estadual em uma ação judicial. Já o procurador da República é membro do Ministério Público Federal (MPF) e atua em casos de competência da Justiça Federal, como crimes contra a União. Existe ainda o procurador de justiça, que é um promotor de justiça promovido na carreira para atuar na segunda instância, ou seja, junto aos tribunais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.