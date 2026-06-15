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Qual o papel do Ministro da Justiça? Veja as funções do cargo no governo

Entenda as responsabilidades da pasta, que vão da segurança pública à defesa dos direitos do consumidor e da democracia

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
15/06/2026 15:26

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Qual o papel do Ministro da Justiça? Veja as funções do cargo no governo
Sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, palco das decisões estratégicas do governo federal. crédito: Portal gov.br/ Divulgação oficial

O Ministério da Justiça e Segurança Pública é uma das pastas mais estratégicas do governo federal. O órgão concentra responsabilidades que vão muito além da coordenação das forças policiais. O ministro atua como um conselheiro direto do presidente da República em assuntos jurídicos e é o principal articulador das políticas de segurança em âmbito nacional. Sua atuação impacta desde a proteção das fronteiras até a defesa dos direitos do consumidor.

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Coordenação da Segurança Pública

Uma das funções mais visíveis do ministério é a gestão da segurança pública federal. Isso inclui o comando de órgãos essenciais como a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), que administra o sistema penitenciário federal.

A pasta é responsável por planejar e executar operações de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e armas e a crimes transnacionais. Também cabe ao ministério a proteção das fronteiras e a formulação de estratégias para reduzir a criminalidade violenta em todo o país, muitas vezes em parceria com os estados.

Defesa de Direitos e da Cidadania

O trabalho do Ministério da Justiça não se resume à segurança. A pasta tem um papel fundamental na proteção dos direitos dos cidadãos. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), por exemplo, é vinculada ao ministério e atua na fiscalização de práticas abusivas e na defesa do consumidor.

Além disso, o ministério coordena políticas de promoção de direitos humanos e assistência a refugiados. A cooperação jurídica internacional, incluindo processos de extradição e transferência de presos, também passa pela análise do ministro.

Articulação Política e Jurídica

O ministro da Justiça e Segurança Pública também desempenha uma função de articulador político e guardião da Constituição. Ele assessora o presidente na análise de projetos de lei e na elaboração de decretos, garantindo que as propostas estejam de acordo com a legislação vigente.

A defesa do Estado Democrático de Direito é outra atribuição central. A pasta é acionada para investigar e reprimir atos que ameacem a ordem constitucional e as instituições democráticas. Essa amplitude de funções torna o cargo um dos mais complexos e importantes da Esplanada dos Ministérios.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.e

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