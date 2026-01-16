A arrumação de casa do novo ministro da Justiça

O gabinete do novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, pediu, já na terça-feira, 13, que todas as secretarias da pasta enviassem suas principais entregas nos últimos dois anos e as prioridades para 2026.

Lima e Silva foi escolhido por Lula para comandar o Ministério da Justiça no início da semana. Na quinta-feira, 15, tomou posse do cargo. Na véspera, o ministro teve uma série de reuniões com secretários para que as entregas e objetivos para 2026 fossem expostos.

Entre as prioridades das secretarias neste ano estão a proteção para crianças e adolescentes no ambiente digital, a PEC da Segurança Pública, a Lei Antifacção e o fortalecimento da cooperação jurídica internacional para o combate ao crime organizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lima e Silva ainda não iniciou exonerações e nomeações nas secretarias. As mudanças devem começar na próxima semana.