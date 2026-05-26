Qual a função de um procurador-geral? Entenda o cargo e o poder

Figura central em grandes investigações e debates jurídicos no país, o procurador-geral atua como o chefe máximo do Ministério Público. Seja em nível federal, com o procurador-geral da República, ou nos estados, com os procuradores-gerais de Justiça, a função é a mesma: zelar pela ordem jurídica e defender os interesses da sociedade.

O cargo tem a missão de fiscalizar o cumprimento das leis, atuando como um verdadeiro guardião da Constituição. Isso significa que ele pode iniciar investigações, propor ações judiciais e atuar em processos para garantir que os direitos coletivos e o patrimônio público sejam protegidos.

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Diferente de um advogado, que defende interesses de clientes específicos, o procurador-geral defende a sociedade como um todo. Por essa razão, o Ministério Público é uma instituição independente, não fazendo parte dos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário.

O papel do Procurador-Geral da República (PGR)

O procurador-geral da República é o posto mais alto da carreira. Indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado para um mandato de dois anos, permitidas reconduções ilimitadas, ele tem poderes que impactam diretamente a alta cúpula do poder. Entre suas principais atribuições, estão:

investigar e denunciar autoridades com foro privilegiado, como o presidente, ministros e parlamentares, perante o Supremo Tribunal Federal (STF);

propor ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) no STF para questionar leis que possam ferir a Constituição;

atuar em processos de grande relevância nacional que tramitam nos tribunais superiores, em Brasília;

comandar o Ministério Público Federal e definir as linhas de atuação do órgão em todo o país no combate à corrupção e ao crime organizado.

Procuradores-Gerais de Justiça nos Estados

Nos estados, os procuradores-gerais de Justiça chefiam os Ministérios Públicos estaduais. Eles são escolhidos pelo governador a partir de uma lista tríplice formada pelos nomes mais votados pelos próprios membros da instituição, para um mandato de dois anos com possibilidade de uma única recondução. Sua atuação é focada em crimes e questões de competência estadual, como a fiscalização de prefeitos e governadores.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.