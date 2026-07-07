O que acontece quando a polícia arquiva um caso no Brasil?

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a investigação sobre o desaparecimento de Dayanne, ex-mulher do goleiro Bruno, sem encontrar indícios de crime. A decisão, comum em situações onde não há provas suficientes para prosseguir, levanta uma dúvida frequente: o que acontece quando um inquérito sobre uma pessoa desaparecida é oficialmente arquivado no Brasil?

Leia Mais

Mesmo com a localização de Dayanne, o encerramento da investigação policial sobre o desaparecimento gera dúvidas e não representa um ponto final definitivo para a apuração de eventuais crimes. A decisão indica que, com os elementos disponíveis, a polícia esgotou as linhas de investigação sem conseguir comprovar uma infração penal. A partir daí, o inquérito é remetido à Justiça com um relatório conclusivo e, com a concordância do Ministério Público, o juiz determina o arquivamento, conforme prevê o Código de Processo Penal (CPP).

O que significa o arquivamento de um inquérito?

O arquivamento de um inquérito de desaparecimento significa que a investigação ativa é suspensa por falta de provas. A polícia deixa de empregar recursos contínuos no caso, que sai da condição de prioridade, mas os registros e as informações coletadas permanecem no sistema para consulta futura.

Como a família pode reabrir a investigação?

A família ou seus advogados podem solicitar a reabertura do caso a qualquer momento, desde que apresentem fatos novos, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Penal. Uma simples discordância sobre o resultado não é suficiente. É preciso levar à autoridade policial ou ao Ministério Público uma prova relevante que não era conhecida durante a apuração original.

Essa nova evidência pode ser o depoimento de uma testemunha que nunca foi ouvida, um objeto encontrado, uma mensagem ou qualquer outro elemento concreto que possa alterar o rumo das investigações. Além disso, a família pode contratar um assistente técnico para produzir laudos ou perícias particulares que sirvam como novas provas. O processo de reabertura é conhecido como desarquivamento.

Quais os passos para pedir o desarquivamento?

O procedimento formal para reabrir um inquérito arquivado geralmente segue um caminho específico para garantir que o pedido seja analisado corretamente pelas autoridades competentes. A família deve seguir os seguintes passos:

Reunir novas provas: o passo mais importante é coletar todas as informações, documentos ou testemunhos que não fizeram parte da investigação original.

Apresentar ao Ministério Público: com as novas provas em mãos, o pedido de desarquivamento é formalizado junto ao Ministério Público, que é o órgão fiscalizador da atividade policial.

Análise e decisão: o promotor de Justiça analisa se os novos elementos são pertinentes e suficientes para justificar a reabertura. Em caso afirmativo, ele solicita ao juiz que autorize a retomada do inquérito pela polícia.

O arquivamento tem prazo de validade?

Sim, a possibilidade de reabertura está atrelada ao prazo de prescrição do eventual crime investigado. Conforme o artigo 109 do Código Penal, esses prazos variam de 3 a 20 anos, dependendo da pena máxima do delito. Enquanto o crime não prescrever, o surgimento de uma prova robusta pode fazer com que a polícia retome o caso do ponto onde parou, garantindo que a busca por respostas continue.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.