Contratar diarista: quais cuidados tomar para garantir a segurança

A contratação de uma diarista, essencial para a rotina de muitas famílias, exige atenção redobrada com a segurança. Um caso que chocou o país nesta terça-feira (30/6), em Belo Horizonte, onde uma profissional confessou ter matado um casal de patrões, acendeu o alerta sobre os riscos.

Mesmo quando a diarista é indicada por alguém de confiança, é necessário realizar uma checagem completa. A situação pessoal e as referências de um profissional podem mudar com o tempo, e uma recomendação antiga pode não refletir a realidade atual da pessoa. A segurança da sua família deve vir sempre em primeiro lugar.

Leia Mais

Como verificar as referências da diarista

A checagem de referências é um passo crucial e deve ser feita com atenção. O ideal é ir além de uma simples confirmação e buscar detalhes sobre a conduta da profissional. A seguir, veja um passo a passo prático para realizar essa verificação:

Converse com antigos patrões: peça contatos de empregadores anteriores e ligue para eles. Não confie apenas em cartas de recomendação, que podem ser facilmente forjadas.

Faça perguntas específicas: questione sobre pontualidade, responsabilidade com os bens da casa, discrição e como a profissional lidava com as tarefas. Pergunte se a pessoa seria recontratada e o motivo do término do serviço.

Confirme as informações: verifique se o período de trabalho informado pela candidata bate com o que o antigo empregador relata.

Quais documentos são importantes solicitar

Antes de fechar qualquer acordo, é recomendável solicitar alguns documentos básicos para criar um registro formal da prestadora de serviço. Essa medida simples aumenta a segurança e a rastreabilidade em caso de qualquer problema. Peça cópias simples dos seguintes itens:

Documento de identidade com foto recente (RG ou CNH).

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Comprovante de residência atualizado.

É legal pedir atestado de antecedentes criminais?

Sim, é permitido solicitar o atestado de antecedentes criminais, desde que com o consentimento da profissional. A emissão do documento geralmente é gratuita e pode ser feita online nos sites da Polícia Civil de cada estado ou da Polícia Federal. Essa verificação complementa a proteção, especialmente porque a diarista terá acesso a áreas íntimas da sua residência.

Cuidados essenciais no dia a dia

Além da checagem inicial, algumas práticas durante a prestação de serviço aumentam a segurança e ajudam a construir uma relação profissional de confiança.

Período de adaptação e supervisão

Nos primeiros dias, se possível, acompanhe o serviço de perto. Mostre todos os cômodos, explique claramente as tarefas e os limites de acesso. Essa supervisão inicial alinha expectativas e estabelece uma rotina. Considere também manter um registro simples dos horários de entrada e saída da profissional.

Observe os sinais de alerta

Fique atento a comportamentos incomuns, como pedidos insistentes de dinheiro emprestado, curiosidade sobre a rotina financeira da família ou mudanças de comportamento. A comunicação é importante, mas a vigilância discreta ajuda a prevenir problemas, observe os sinais de alerta.

Proteja seus bens e informações

Guarde objetos de valor, como joias, dinheiro e eletrônicos pequenos, em locais seguros e de acesso restrito, como cofres ou armários trancados. Tenha cautela também com informações pessoais e financeiras deixadas à vista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria