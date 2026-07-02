Segurança para idosos em BH: 5 dicas para contratar serviços em casa

O caso da diarista suspeita de assassinar um casal de idosos em Belo Horizonte acendeu um forte alerta sobre a segurança ao contratar prestadores de serviço para dentro de casa. O crime levanta questões sobre os cuidados necessários para proteger os mais vulneráveis.

Contratar um profissional para auxiliar nas tarefas domésticas ou cuidar de um familiar é uma necessidade para muitas pessoas. No entanto, permitir a entrada de um estranho no lar exige precauções que vão além de uma simples indicação. Adoção de medidas simples pode reduzir significativamente os riscos de golpes, furtos ou situações mais graves.

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5 dicas para uma contratação segura

A atenção a detalhes durante o processo de seleção e ao longo da prestação do serviço é fundamental para garantir a tranquilidade de todos. Confira a seguir os pontos mais importantes.

Verifique as referências com atenção: não se contente apenas em pedir contatos de empregos anteriores, ligue para as referências e confirme as informações, perguntando sobre a conduta, a pontualidade e a confiabilidade do profissional. Prefira indicações formais ou agências: empresas especializadas e plataformas online costumam realizar uma checagem prévia de antecedentes criminais. Embora uma indicação de amigos ou familiares seja valiosa, ela não elimina a necessidade de fazer sua própria verificação. Formalize a contratação: mesmo para serviços pontuais, um contrato simples que detalhe as tarefas, horários e valores protege ambas as partes. Solicite cópias de documentos de identificação, como RG, CPF e comprovante de residência. Manter um registro formaliza a relação e inibe más intenções. Estabeleça limites: é importante manter uma relação cordial, mas estritamente profissional. Evite se envolver em questões financeiras pessoais do prestador de serviço, como emprestar dinheiro ou assumir dívidas. Essa exposição pode criar situações de vulnerabilidade e risco. Confie na sua intuição e supervisione: especialmente nos primeiros dias de trabalho, se possível, tente acompanhar o serviço. Fique atento a qualquer comportamento que gere desconfiança. Se um profissional insiste em assuntos pessoais ou faz pedidos incomuns, reavalie a contratação imediatamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata