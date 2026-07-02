Contratar diarista: 8 dicas para garantir a sua segurança em casa
Confira orientações práticas de como verificar referências e tomar cuidados essenciais antes de contratar um profissional para trabalhar em sua casa
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O caso registrado no final de junho em Belo Horizonte, onde uma faxineira é a principal suspeita de matar um casal de idosos, acende um alerta sobre os cuidados ao contratar alguém para trabalhar em casa. Mesmo quando a indicação vem de pessoas próximas, como no caso investigado, a precaução é fundamental para proteger sua família e seu patrimônio. É importante ressaltar que o caso está sob investigação e vale a presunção de inocência.
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Permitir que uma pessoa desconhecida entre em seu lar exige uma análise cuidadosa que vai além da simples necessidade de um serviço. Pequenas atitudes preventivas podem fazer toda a diferença para evitar problemas futuros, garantindo uma relação de trabalho tranquila e segura para todos. Abaixo, listamos oito passos essenciais nesse processo.
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1. Verifique todas as referências
Não se contente apenas com os contatos fornecidos. Ligue para os empregadores anteriores e faça perguntas diretas sobre pontualidade, responsabilidade e, principalmente, confiança. Questione o motivo do término do serviço e se o antigo patrão contrataria a pessoa novamente.
2. Cheque documentos e antecedentes
Solicite documentos de identificação, como RG e CPF, e um comprovante de residência atualizado. Faça uma cópia. É possível realizar consulta gratuita de antecedentes criminais através do site da Polícia Federal e das Secretarias de Segurança Pública estaduais, adicionando uma camada extra de segurança.
3. Use a internet a seu favor
Uma busca rápida pelo nome completo do candidato em mecanismos de busca e redes sociais pode revelar informações relevantes. Perfis abertos podem dar uma ideia sobre o comportamento e os interesses da pessoa, ajudando a formar uma impressão inicial.
4. Faça uma entrevista detalhada
Converse pessoalmente com o candidato antes de fechar o contrato. Aproveite a oportunidade para explicar claramente as tarefas, os horários e as regras da casa. Observe a postura e a comunicação do profissional. Essa conversa é crucial para alinhar expectativas.
5. Acompanhe os primeiros dias
Se possível, esteja em casa durante os primeiros dias de trabalho. No caso que motivou esta reportagem, a suspeita estava em seu primeiro dia de serviço na residência. Acompanhe a execução das tarefas, oriente sobre o uso de produtos e equipamentos e observe o comportamento do profissional no ambiente. Essa supervisão inicial ajuda a estabelecer uma rotina e a identificar qualquer sinal de alerta.
6. Proteja objetos de valor
Guarde dinheiro, joias, eletrônicos portáteis e documentos importantes em locais seguros e de acesso restrito. Não deixe itens de valor expostos pela casa. É uma medida preventiva básica que evita tanto o furto quanto acusações indevidas.
7. Formalize a contratação
Mesmo para diaristas, ter um contrato simples por escrito pode proteger ambas as partes. O documento pode detalhar os serviços a serem prestados, os dias, horários e o valor combinado. Isso estabelece um compromisso profissional e pode inibir problemas futuros.
8. Confie na sua intuição
Se algo na entrevista ou nos primeiros dias de trabalho não parecer certo, reavalie a contratação. Muitas vezes, a intuição aponta para incompatibilidades que a análise racional pode deixar passar. A tranquilidade de ter alguém de confiança em casa é mais importante do que a urgência do serviço.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.