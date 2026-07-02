Contratar diarista: 8 dicas para garantir a sua segurança em casa

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O caso registrado no final de junho em Belo Horizonte, onde uma faxineira é a principal suspeita de matar um casal de idosos, acende um alerta sobre os cuidados ao contratar alguém para trabalhar em casa. Mesmo quando a indicação vem de pessoas próximas, como no caso investigado, a precaução é fundamental para proteger sua família e seu patrimônio. É importante ressaltar que o caso está sob investigação e vale a presunção de inocência.

Permitir que uma pessoa desconhecida entre em seu lar exige uma análise cuidadosa que vai além da simples necessidade de um serviço. Pequenas atitudes preventivas podem fazer toda a diferença para evitar problemas futuros, garantindo uma relação de trabalho tranquila e segura para todos. Abaixo, listamos oito passos essenciais nesse processo.

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1. Verifique todas as referências

Não se contente apenas com os contatos fornecidos. Ligue para os empregadores anteriores e faça perguntas diretas sobre pontualidade, responsabilidade e, principalmente, confiança. Questione o motivo do término do serviço e se o antigo patrão contrataria a pessoa novamente.

2. Cheque documentos e antecedentes

Solicite documentos de identificação, como RG e CPF, e um comprovante de residência atualizado. Faça uma cópia. É possível realizar consulta gratuita de antecedentes criminais através do site da Polícia Federal e das Secretarias de Segurança Pública estaduais, adicionando uma camada extra de segurança.

3. Use a internet a seu favor

Uma busca rápida pelo nome completo do candidato em mecanismos de busca e redes sociais pode revelar informações relevantes. Perfis abertos podem dar uma ideia sobre o comportamento e os interesses da pessoa, ajudando a formar uma impressão inicial.

4. Faça uma entrevista detalhada

Converse pessoalmente com o candidato antes de fechar o contrato. Aproveite a oportunidade para explicar claramente as tarefas, os horários e as regras da casa. Observe a postura e a comunicação do profissional. Essa conversa é crucial para alinhar expectativas.

5. Acompanhe os primeiros dias

Se possível, esteja em casa durante os primeiros dias de trabalho. No caso que motivou esta reportagem, a suspeita estava em seu primeiro dia de serviço na residência. Acompanhe a execução das tarefas, oriente sobre o uso de produtos e equipamentos e observe o comportamento do profissional no ambiente. Essa supervisão inicial ajuda a estabelecer uma rotina e a identificar qualquer sinal de alerta.

6. Proteja objetos de valor

Guarde dinheiro, joias, eletrônicos portáteis e documentos importantes em locais seguros e de acesso restrito. Não deixe itens de valor expostos pela casa. É uma medida preventiva básica que evita tanto o furto quanto acusações indevidas.

7. Formalize a contratação

Mesmo para diaristas, ter um contrato simples por escrito pode proteger ambas as partes. O documento pode detalhar os serviços a serem prestados, os dias, horários e o valor combinado. Isso estabelece um compromisso profissional e pode inibir problemas futuros.

8. Confie na sua intuição

Se algo na entrevista ou nos primeiros dias de trabalho não parecer certo, reavalie a contratação. Muitas vezes, a intuição aponta para incompatibilidades que a análise racional pode deixar passar. A tranquilidade de ter alguém de confiança em casa é mais importante do que a urgência do serviço.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.