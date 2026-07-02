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CRIME

Suspeita de matar casal de idosos queria dinheiro para 'curtir a vida'

Paola Cirino é suspeita de matar Cláudio Atala e Maria Clotilde em um apartamento de luxo no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul da capital

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Larissa Leone*
Wellington Barbosa
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/07/2026 15:51 - atualizado em 02/07/2026 15:53

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Diarista que confessou ter matado casal de idosos em BH foi presa em Itabira, na Região Central de Minas Gerais
Diarista que confessou ter matado casal de idosos em BH foi presa em Itabira, na Região Central de Minas crédito: Reprodução

"Queria dinheiro para curtir a vida". Essa foi uma das declarações da diarista Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, à Polícia Civil (PCMG), na noite dessa quarta-feira (1º/7). Ela confessou o assassinato do casal de idosos, encontrado no apartamento onde moravam no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa terça (30/6).

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A mulher foi detida em um hotel em Itabira, na Região Central de Minas.

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Segundo a diarista, apesar de já ter quitado uma dívida de R$ 40 mil com agiotas em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, queria dinheiro para "curtir a vida". De acordo com a corporação, Paola também afirmou ser viciada em jogos de azar, compradora compulsiva e acumuladora de roupas femininas.

A investigação aponta que ela levou R$ 18 mil, além de joias e relógios do apartamento. Parte do dinheiro obtido com a venda dos bens já foi recuperada.

Como o crime aconteceu

Durante o depoimento, a diarista declarou que foi ao apartamento para realizar um serviço de limpeza e que não havia planejado matar as vítimas antes de chegar ao imóvel. Segundo ela, a decisão de furtar os bens ocorreu ao encontrar joias, relógios e dinheiro durante a limpeza.

A investigada relatou ainda que o plano inicial era dopar o casal para facilitar o ato. Para isso, colocou quatro comprimidos de um medicamento de uso controlado, utilizado por ela no tratamento da depressão, em um suco preparado no liquidificador. Conforme o delegado, cerca de 30 ou 40 minutos depois, as vítimas começaram a adormecer. Durante a prisão, a Polícia Civil apreendeu aproximadamente 50 comprimidos na bolsa da suspeita.

Segundo a confissão, enquanto recolhia os objetos de valor, Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, acordou e percebeu o furto. Paola afirmou que pegou uma faca na cozinha para ameaçá-lo, mas o idoso tentou reagir e acabou sendo atacado. Ela disse não saber quantos golpes desferiu, porém a perícia ressaltou ter sido mais de 40 perfurações.

Sobre Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, a suspeita declarou que a vítima ainda estava sonolenta por causa do medicamento quando também foi morta. Em depoimento, voltou a dizer que ouvia "vozes" a orientando a assassinar o casal.

Após o crime, segundo a Polícia Civil, a diarista limpou o local, trocou de roupa, vestindo peças pertencentes a uma das vítimas, lavou a faca utilizada e deixou o apartamento levando dinheiro, joias e relógios.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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