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JUSTIÇA

Caso Isabel Veloso: família proíbe o uso da imagem da jovem

Irmã da influenciadora Priscila Kiekow publica nota e cita medidas para proteger sua imagem depois de comparações com noiva do ex-marido da jovem

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
03/07/2026 09:17 - atualizado em 03/07/2026 09:17

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Após polêmica com noiva de Lucas Borbas, família de Isabel Veloso aciona a Justiça
Após polêmica com noiva de Lucas Borbas, família de Isabel Veloso aciona a Justiça crédito: Tupi

A família de Isabel Veloso recorreu à Justiça para assegurar a preservação da imagem e do legado da influenciadora, que morreu em janeiro de 2026. A medida foi comunicada nessa quinta-feira (2/7) pela irmã de Isabel, Priscila Kiekow, por meio de uma nota oficial.

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Ação judicial contra exploração da imagem

O movimento jurídico acontece após uma onda de comparações feitas por usuários das redes sociais entre a influenciadora e Diulia Loregian. Diulia é a atual noiva de Lucas Borbas, viúvo de Isabel, e tem sido alvo de comentários que sugerem semelhanças físicas e comportamentais entre as duas.

Priscila Kiekow já havia demonstrado insatisfação com a situação anteriormente, definindo as comparações como um desrespeito. Para a irmã da jovem, a fonoaudióloga estaria tentando copiar o estilo de Isabel com o objetivo de atrair atenção e crescer nas plataformas digitais.

A defesa da família sustenta que a lei brasileira protege a memória de falecidos contra o aproveitamento econômico sem consentimento. O documento proíbe o uso do nome de Isabel para "monetização de conteúdo, captação de seguidores ou qualquer outra forma de exploração não autorizada".

Segundo o comunicado, condutas que desrespeitem esses direitos serão investigadas para que os responsáveis sejam punidos, e os danos, devidamente reparados. Os advogados monitoram o uso da imagem da influenciadora para evitar que terceiros obtenham vantagens indevidas.

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O comunicado encerra reforçando o compromisso com a proteção da história da jovem frente às polêmicas recentes. "A memória de Isabel Veloso merece respeito e será integralmente resguardada pelos meios previstos em lei", destaca o texto compartilhado pelos familiares.

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