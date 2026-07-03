Caso Isabel Veloso: família proíbe o uso da imagem da jovem
Irmã da influenciadora Priscila Kiekow publica nota e cita medidas para proteger sua imagem depois de comparações com noiva do ex-marido da jovem
compartilheSIGA
A família de Isabel Veloso recorreu à Justiça para assegurar a preservação da imagem e do legado da influenciadora, que morreu em janeiro de 2026. A medida foi comunicada nessa quinta-feira (2/7) pela irmã de Isabel, Priscila Kiekow, por meio de uma nota oficial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ação judicial contra exploração da imagem
O movimento jurídico acontece após uma onda de comparações feitas por usuários das redes sociais entre a influenciadora e Diulia Loregian. Diulia é a atual noiva de Lucas Borbas, viúvo de Isabel, e tem sido alvo de comentários que sugerem semelhanças físicas e comportamentais entre as duas.
Priscila Kiekow já havia demonstrado insatisfação com a situação anteriormente, definindo as comparações como um desrespeito. Para a irmã da jovem, a fonoaudióloga estaria tentando copiar o estilo de Isabel com o objetivo de atrair atenção e crescer nas plataformas digitais.
A defesa da família sustenta que a lei brasileira protege a memória de falecidos contra o aproveitamento econômico sem consentimento. O documento proíbe o uso do nome de Isabel para "monetização de conteúdo, captação de seguidores ou qualquer outra forma de exploração não autorizada".
- Morte de Isabel Veloso comove a web: Entenda o perigo do excesso de magnésio que levou a influenciadora para a UTI
Segundo o comunicado, condutas que desrespeitem esses direitos serão investigadas para que os responsáveis sejam punidos, e os danos, devidamente reparados. Os advogados monitoram o uso da imagem da influenciadora para evitar que terceiros obtenham vantagens indevidas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O comunicado encerra reforçando o compromisso com a proteção da história da jovem frente às polêmicas recentes. "A memória de Isabel Veloso merece respeito e será integralmente resguardada pelos meios previstos em lei", destaca o texto compartilhado pelos familiares.